Charles Tchakoute Patie élu nouveau bâtonnier des avocats camerounais

Charles Tchakoute Patie a été désigné par ses pairs comme nouveau bâtonnier de l’Ordre des avocats du Cameroun, au terme d’une assemblée générale extraordinaire houleuse qui s’est achevée aux premières heures de dimanche 25 novembre dernier dans la métropole économique, Douala.

Originaire du Ndé, Région de l’Ouest, il a été plébiscité à l’issue de l’Assemblée générale élective de l’ordre des avocats tenue pendant deux jours (du 24 au 25 novembre 2018) au Castel Hall de Douala.

Son prédécesseur, Jackson Ngnie Kamga, qui s’était aligné pour se succéder à lui-même, s’est désisté à la dernière minute, se déchargeant dans le même temps de ses fonctions de membre du Conseil de l’Ordre.

En poste depuis début février 2015, le partant avait déjà battu son successeur lors du dernier scrutin par 650 voix contre 421.

Jackson Ngnie Kamga faisait l’objet, depuis quelques mois, de moult récriminations de plusieurs de ses confrères, l’accusant notamment de s’accrocher à son fauteuil, lui dont le mandat de deux ans (renouvelable une fois) est terminé depuis longtemps, mais n’est pas remis en jeu dans les délais règlementaires.

Avant ce scrutin qui est venu mettre fin aux travaux, il y a eu l’élection des 15 membres du conseil de l’ordre.

Le renouvellement des organes dirigeants de l’ordre des avocats a commencé aux premières heures de ce dimanche 25 novembre 2018 par l’élection de Me Evaristus Mofor au poste de Président de l’Assemblée générale de l’ordre. Il succède à Maitre Nico Halle, qui a décidé de se retirer après quatre années au perchoir.

Inscrit au Grand Tableau des avocats au Barreau du Cameroun le 16 janvier 1992, Me Charles Tchakoute Patie est un éminent avocat spécialisé dans le contentieux des affaires.

Actuellement membre du Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau du Cameroun, l’organe délibérant et disciplinaire du Barreau ; il est aussi Arbitre à la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l’OHADA et Arbitre au Centre permanent d’Arbitrage et de Médiation (CPAM) du Centre africain pour le Droit et le Développement (CADEV), une organisation associative d’envergure panafricaine spécialisée dans le plaidoyer pour la prise en compte du droit comme instrument de développement économique et social des Etats.

Ancien représentant du Bâtonnier dans la Région du Littoral sous le Bâtonnat Francis Sama, ancien Secrétaire Adjoint de l’Ordre sous le Bâtonnat Charles Tchoungang, ancien avocat au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), ancien avocat à la Cour pénale internationale (CPI).

Il devient ainsi la 12e personnalité à assumer cette fonction après Me Ngnie Jackson Kamga (2015-2018), Sama Francis sanga (2012-2015), Eta Bessong Emmanuel Junior (2008 – 2012), Charles Tchoungang (2006 – 2008), Ebanga Ewodo Justin (2002 -2006), Akere Muna (1997 – 2002), Luke Sendze (1994 – 1997), Patrice Monthe (1992 – 1994), Bernard Muna (1986 – 1992), Black Yondo Mandengue (1982 -1986), et Gorgi Ndinka (1974 – 1982).

Me Charles Tchakoute Patie, 55 ans dont 26 ans d’exercice, qui avait pour slogan de campagne « La Protection de l’Avocat et l’équilibre des cultures » va assurer les fonctions de bâtonnier de l’ordre pendant une durée de deux ans.