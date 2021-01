CHAN, Lappé Bangoura : « Nous avons été meilleurs… »

Le sélectionneur national de Guinée, Mohamed Kanfory Lappé Bangoura, n’est pas très satisfait du résultat du nul face à la Zambie, puisque son équipe tenait sa qualification en quart de finale, jusqu’à trois minutes de la fin de la partie. Il a indexé le relâchement de sa défense, qui s’est laissé aller dans la facilité.

Après un match au score équilibré entre Guinéens et Zambiens (1-1), Mohamed Kanfory Lappé Bangoura, le sélectionneur du Syli national de Guinée est revenu sur la performance de ses joueurs lors du match face à la Zambie, dans le groupe D, comptant pour la 2ème journée. Pour le sélectionneur guinéen, c’est un bon match nul, même s’il a indexé sa défense, notamment sur l’erreur de passivité ayant conduit au but zambien.

« Je l’avais prédit que ça allait être un match difficile. Je pense que ça été un grand match. Mes joueurs ont un peu souffert, ils avaient un grand moral et étaient techniquement meilleurs. En seconde période, nous avons été meilleurs. Malheureusement, nous avons commis une erreur qui nous a couté un but. Un but pris alors que tous les défenseurs étaient là. Mohamed Bangoura était même mieux placé que l’attaquant qui a marqué », a analysé Mohamed Kanfory Lappé Bangoura, qui attend une belle réaction de ses hommes face à la Tanzanie, lors de la 3ème et dernière journée de la phase de poules.

« Je pense que nous avons eu plus d’occasions de but aujourd’hui, contrairement à notre dernier match. Au vu du match, c’était prévisible que chacune des deux équipes marque à tout moment de la rencontre. C’est ce qui est arrivé. La Guinée, qui est une très bonne équipen a marqué, mais on a réussi à remonter », a également indiqué le sélectionneur de la Zambie, Milutin Sredojević.