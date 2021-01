CHAN 2021 : Niger / RDC, ça passe ou ça casse !

Après deux matchs nuls en autant de sorties dans ce Championnat d’Afrique des nations qui se joue au Cameroun, le Niger doit impérativement battre la RDC, ce lundi (19h00 GMT), pour espérer se qualifier en quart de finale.

Suite à deux matchs nuls, respectivement face à la Libye (0-0) et le Congo (1-1), le Niger n’a plus de calcul à faire. Le Mena devrait impérativement battre la RD Congo, pour espérer se qualifier en quart de finale dans ce groupe où toutes les quatre équipes restent encore en course. Mathématiquement, la qualification pour les quarts de finale n’est pas encore acquise pour les Léopards de la RDC, leaders du groupe B.

La qualification pour les quarts, passera forcément par un bon résultat face au Mena du Niger, ce lundi, pour le compte de la 3ème journée, au stade Omnisport Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, au Cameroun. Leader du groupe B avec 4 points, les Léopards sont maîtres. Il ne faut juste pas perdre ce soir, pour se qualifier au prochain tour de cette compétition. « Les joueurs ont réalisé un bon match face à la Libye et feront certainement de même, ce lundi, face au Niger, malgré que nous sommes décimés avec l’absence de plusieurs éléments, mais aussi de notre entraîneur principal (Florent Ibenge). Ce dernier suit régulièrement les entraînements et nos matches et est en contact permanent avec nous pour nous donner ses instructions et recommandations », a indiqué Pamphile Mihayo, sélectionneur adjoint de la RDC.

« Face au Niger, nous allons jouer à fond pour assurer notre qualification en quarts de finale. Nous sommes certes double vainqueur du tournoi, mais nous devons maintenant montrer notre vrai visage et notre vrai football », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la Libye (2ème, 2 pts) croisera le fer avec le Congo-Brazzaville (4ème, 1 pt), au stade Omnisport de Douala. Chacune des deux équipes peut prétendre à une qualification pour les quarts de finale, en cas de victoire.

Programme : 3ème journée

Groupe A

Dimanche 24 janvier 2021

Zimbabwe / Mali 0-1

Burkina Faso / Cameroun 0-0

Groupe B

Lundi 25 janvier 2021

19h00 Congo / Libye

Groupe C

Mardi 26 janvier 2021

19h00 Ouganda / Maroc

Groupe D

Mercredi 27 janvier 2021

19h00 Tanzanie / Guinée

Meilleur buteur

2 buts : Salomon Banga (Cameroun), Yakhouba Gnagna Barry (Guinée)

1 but : Demba Diallo (Mali+1), Farid Mussa (Tanzanie), Mouandza Mapata (Congo), Saidi Kyeyune (Ouganda), Richard Nane (Togo), Mossi Issa Moussa (Niger), Ernest Luzolo Sita (RD Congo), Muetaz Husayn (Libye), Issiaka Ouedraogo (Burkina Faso), Tiendrebeogo (Burkina Faso), Issouf Sosso (Burkina Faso), Partson Jaure (Zimbabwe), Claver I. Samaké (Mali), Morlaye Sylla (Guinée), Collins Sikombe (Zambie), Emmanuel Chabula (Zambie), Yahya Jabrane (Maroc), Chico Ushindi (RD Congo), Siaka Bagayoko « Chato » (Mali)

Csc : Patrick Mbowa (Ouganda)