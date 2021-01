CHAN 2021 : le Zimbabwe accuse le Cameroun de sorcellerie, preuves à l’appui

Le sélectionneur zimbabwéen, Zdravko Logarusic, a accusé le Cameroun, pays hôte du CHAN, de « sorcellerie ». Une photo a été partagée sur les réseaux sociaux avant le match, avec le technicien croate montrant la carcasse d’une chauve-souris, accompagnée d’un panneau indiquant « la sorcellerie au Cameroun ».

Battu en match inaugural de cette 6ème édition du Championnat d’Afrique des nations à Yaoundé, ce samedi, sur le score de 1-0, le sélectionneur zimbabwéen, Zdravko Logarusic, a accusé le Cameroun, pays hôte, de « sorcellerie ». Une photo a été partagée sur les réseaux sociaux avant le match, avec le technicien croate montrant la carcasse d’une chauve-souris, accompagnée d’un panneau indiquant «la sorcellerie au Cameroun» devant l’arc CHAN des deux camps.

Le match, qui s’est joué au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, s’est déroulé devant un stade au quart plein, après que la Confédération africaine de football a permis à certains supporters d’accéder aux matchs, lors de la compétition biennale.

En dépit d’être pays hôte, les chances du Cameroun dans le tournoi ont été remises en question, avec une série de performances décevantes dans la préparation, même avec la présence de l’attaquant vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, Jacques Zoua.

À rappeler également que lors de la demi-finale de la CAN 2002 entre le Mali et les Lions indomptables, l’entraîneur camerounais de l’époque, Winfried Schäfer, et l’entraîneur des gardiens de but et légende de l’équipe nationale, Thomas Nkono, ont déclenché la furie de populations, après avoir prétendument placé des gris-gris sur le terrain du 26-Mars de Bamako, avant le match. Une rencontre que le Cameroun remportera face au Mali (3-0).

Pour ce qui du coach zimbabwéen, il faut signaler qu’il a abordé le CHAN avec un fort mental. « Quoi qu’il en soit, nous ferons de notre mieux pour voir comment les choses se passent », avait indiqué Zdravko Logarusic, alors qu’il avait s’adressait à la presse, avant la comptition.

« Nous avons fait de notre mieux en tant que staff technique pour donner à la plupart des joueurs d’élite une chance de faire leurs preuves. Nous ferons certainement de notre mieux. Nous devons nous améliorer dans tous les domaines du jeu et nous espérons qu’au moment où nous partirons pour le CHAN, nous serons en meilleure forme en tant qu’équipe », avait ajouté le technicien croate de 54 ans.