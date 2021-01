CHAN 2021 : le Maroc peut compter sur Zakaria Hadraf, Walid El Karti et Ayoub El Kaabi

Vainqueur du dernier Championnat d’Afrique des Nations en 2018, le Maroc va défendre son titre, dans quelques jours, du côté du Cameroun, du 16 janvier au 7 février 2021. Les tenants du titre s’appuieront sur une ossature assez proche de la formation qui avait survolé CHAN 2018 disputé sur les terres royales. Ainsi, les trois buteurs de la finale (4-0 contre le Nigeria) sont présents. Il s’agit de Zakaria Hadraf, Walid El Karti et Ayoub El Kaabi.

Le sélectionneur marocain Houssine Ammouta a dévoilé une liste de 34 joueurs pré-sélectionnés pour se rendre au Cameroun, à partir du 16 janvier. Les tenants du titre s’appuieront sur une ossature assez proche de la sélection qui, avec brio, avait réussi à survoler le CHAN 2018, disputé au Maroc, et offrir la victoire finale au royaume chérifien. Ainsi, les trois buteurs de la finale contre le Nigeria (4-0) sont présents. Il s’agit de Zakaria Hadraf (2 buts), Walid El Karti (1 but) et Ayoub El Kaabi (1 but), qui évoluent toujours dans la Botola Pro.

Si Zakaria Hadraf n’avait passé que six mois chez les Saoudiens du Damac FC avant de revenir au pays, Ayoub El Kaabi aurait connu une ascension fulgurante. Il a terminé meilleur buteur du CHAN 2018 avec 9 réalisations. Alors que l’Europe lui faisait les yeux doux, il est transféré en Chine, à l’été 2018, pour un montant record en Afrique de 6 millions d’euros (3,9 milliards FCFA). Dans la foulée, il participe au Mondial russe et empile les buts avec les Lions de l’Atlas A (11 en 12 capes).

Vainqueur de la dernière Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane est le club le plus représenté sur cette liste de 34 joueurs convoqués par Houssine Ammouta. Le gardien vétéran Zouhair Laâroubi, les défenseurs Karim Baadi, Ismail Mokadem, Omar Namsaoui, le milieu Larbi Naji et l’attaquant Brahim El Bahraoui accompagnent Hadraf. Placés dans le groupe C de ce CHAN 2021, les Lions de l’Atlas affronteront le Togo (18 janvier), le Rwanda (22 janvier) et l’Ouganda (26 janvier).

À rappeler que cette 6ème édition devait se disputer initialement en Éthiopie. Elle est ensuite programmée au Cameroun du 4 avril au 25 avril 2020 avant d’être reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie du Coronavirus. Le tournoi est finalement reprogrammé du 16 janvier 2021 au 7 février 2021.

