CHAN 2021 au Cameroun : Zambie / Guinée, les grandes retrouvailles

Après sa victoire spectaculaire face à la Namibie (3-0), pour son entrée en lice dans ce Championnat d’Afrique des nations, la Guinée va affronter la Zambie, ce samedi (16h00 GMT), dans un choc comptant pour la 2ème journée du groupe D. C’est les grandes retrouvailles entre deux équipes, qui s’étaient déjà affrontées lors de l’édition 2016 au Rwanda, au stade des quarts de finale.

La Guinée retrouve une vieille connaissance. Vainqueur face au Chipolopolos (0-0, TAB 5-4) en quart de finale de l’édition 2016 au Rwanda, la Guinée tentera de l’emporter à nouveau, ce samedi, dans un choc comptant pour la 2ème journée du groupe D. Un match qui s’annonce d’ailleurs très difficile pour les deux sélections en quête d’un ticket qualificatif. Mais, le technicien guinéen Kanfory Lappé Bangoura est très confiant.

« Je pense que c’est un match choc entre deux équipes qui ont bien démarré la compétition et deux équipes qui se connaissent bien. Il ne faut pas tomber dans la facilité, ou dans la distraction. On a essayé d’ajouter un plus sur notre tactique, on va tenter d’intensifier le rythme du jeu et être présent physiquement. Le match sera à 17h00 (16h00 GMT), ce petit changement d’heure par rapport à notre premier match peut jouer sur nous. Mais, on va s’adapter et essayer d’imposer notre jeu », a indiqué Kanfory Lappé Bangoura, qui compte sur l’efficacité de son attaquant Yakouba Gnagna Barry.

La Zambie arrive revancharde face à la guinée. Le sélectionneur des Chipolopolos, Milutin Sredojevic, ne sous-estime guère le Syli national, mais ne pense qu’à la victoire de son équipe. Pour lui, le match se joue sur des petits détails, qu’il promet de dévoiler sur le terrain. « Le match sera un grand match. Je respecte beaucoup la Guinée et son coach, mais il n’y a pas d’équipe qui n’a pas de défaut et mes joueurs sont prêts. Les derniers réglages sont faits pour que nous sortions vainqueur. C’est vrai que la Guinée a beaucoup de supporters ici, c’est un avantage, mais nous sommes confiants. Cette rencontre se jouera sur des aspects que je me réserve de dévoiler ici, je vise les trois points », promet le Serbe Milutin Sredojevic.

À 19h00 GMT, la Namibie et la Tanzanie vont s’affronter dans la rencontre de bas de tableau. Un match qui pourrait permettre à l’une ou l’autre équipe de se relancer dans cette compétition, en cas de victoire.

Programme : 2ème journée

Groupe A

Mercredi 20 janvier 2021

Cameroun / Mali 1-1

Burkina Faso / Zimbabwe 3-1

Groupe B

Jeudi 21 janvier 2021

Libye / RD Congo 1-1

Congo / Niger 1-1

Groupe C

Vendredi 22 janvier 2021

Maroc / Rwanda 0-0

Ouganda / Togo 2-1

Groupe D

Samedi 23 janvier 2021

16h00 Zambie / Guinée

Zambie / Guinée 19h00 Namibie / Tanzanie

Meilleur buteur

2 buts : Salomon Banga (Cameroun+1), Yakhouba Gnagna Barry (Guinée)

1 but : Mouandza Mapata (Congo+1), Mossi Issa Moussa (Niger+1), Ernest Luzolo Sita (RD Congo+1), Muetaz Husayn (Libye+1), Issiaka Ouedraogo (Burkina Faso+1), Tiendrebeogo (Burkina Faso+1), Issouf Sosso (Burkina Faso+1), Partson Jaure (Zimbabwe+1), Claver I. Samaké (Mali+1), Morlaye Sylla (Guinée), Collins Sikombe (Zambie), Emmanuel Chabula (Zambie), Yahya Jabrane (Maroc), Chico Ushindi (RD Congo), Siaka Bagayoko « Chato » (Mali)