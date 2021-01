CHAN 2021 au Cameroun : le Maroc pour valider son ticket

Après sa courte, mais précieuse victoire face au Togo (1-0), le Maroc effectuera sa deuxième sortie dans cette compétition, ce vendredi. Les Lions de l’Atlas affronteront les Amavubis du Rwanda, dans le cadre de la 2ème journée dans le groupe C, au stade de la Réunification de Douala. Une victoire assurerait certainement la qualification pour les quarts de finale aux coéquipiers d’Ayoub El Kaabi.

Tenant du titre, le Maroc n’a pas manqué ses débuts dans cette 6ème édition du Championnat d’Afrique des nations, en s’imposant devant le Togo (1-0), lundi. Un résultat qui permet aux Lions de l’Atlas locaux de prendre les commandes du groupe C et d’entrevoir déjà une possible qualification en quarts de finale, au moment d’affronter le Rwanda, ce vendredi (16h00 GMT), pour le compte de la 2ème journée.

Encore en quête d’automatismes face à une équipe togolaise novice dans la compétition, le Maroc devrait rehausser un peu son niveau de jeu contre le Rwanda, pour espérer empocher les trois points de la victoire. Ayoub El Kaabi et ses coéquipiers devront donc s’attendre à une rude empoignade avec les Rwandais, qui ambitionnent de créer la grosse sensation, en faisant tomber le champion en titre, dès la phase de poules.

Les Amavubis, qui misaient sur une victoire lors de leur entrée en lice face à l’Ouganda, ont été contraints au match nul (0-0) et doivent revoir leurs stratégies contre les Lions de l’Atlas, une des grosses cylindrées du football africain. S’ils ont montré de bonnes dispositions, lors de cette rencontre et auraient même pu l’emporter, Jean Bertrand Iradukunda et sa bande sont dans l’obligation de prendre au minimum un point contre les Marocains, ce soir.

À rappeler que les deux rencontres de la 2ème journée dans le groupe B se sont soldées sur des scores de parité. Si la RD Congo a arraché le point du match nul dans les ultimes secondes face à la Libye (1-1, 90’+4), le Congo-Brazzaville s’est fait également rattraper par le Niger (1-1), dans l’autre match de la soirée.

Programme : 2ème journée

Groupe A

Mercredi 20 janvier 2021

Cameroun / Mali 1-1

Burkina Faso / Zimbabwe 3-1

Groupe B

Jeudi 21 janvier 2021

Libye / RD Congo 1-1

Congo / Niger 1-1

Groupe C

Vendredi 22 janvier 2021

16h00 Maroc / Rwanda

Maroc / Rwanda 19h00 Ouganda / Togo

Groupe D

Samedi 23 janvier 2021

16h00 Zambie / Guinée

Zambie / Guinée 19h00 Namibie / Tanzanie

Meilleur buteur

2 buts : Salomon Banga (Cameroun+1), Yakhouba Gnagna Barry (Guinée)

1 but : Mouandza Mapata (Congo+1), Mossi Issa Moussa (Niger+1), Ernest Luzolo Sita (RD Congo+1), Muetaz Husayn (Libye+1), Issiaka Ouedraogo (Burkina Faso+1), Tiendrebeogo (Burkina Faso+1), Issouf Sosso (Burkina Faso+1), Partson Jaure (Zimbabwe+1), Claver I. Samaké (Mali+1), Morlaye Sylla (Guinée), Collins Sikombe (Zambie), Emmanuel Chabula (Zambie), Yahya Jabrane (Maroc), Chico Ushindi (RD Congo), Siaka Bagayoko « Chato » (Mali)