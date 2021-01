Championnats européens : l’Algérien Andy Delort plus généreux que le Marocain Hakim Ziyech

Champion d’Afrique en titre avec l’Algérie, Andy Delort réalise une première partie de saison énorme avec Montpellier. En 15 matchs disputés, il inscrit 8 buts et distillé 6 passes décisives. Il est actuellement le meilleur passeur africain dans les différents grands championnats européens, devant le Ghanéen Emmanuel Gyasi et le Camerounais Karl Toko Ekambi, avec 4 passes chacun. Naturellement, Andy Delort devance de loin le Marocain Hakim Ziyech.



Après le Sénégalais Ibrahima Niane (Metz) en septembre, puis le Franco-ivoirien Jonathan Bamba en octobre, l’Algérien Andy Delort a été élu joueur du mois de novembre en Ligue 1, par l’UNFP. L’attaquant international algérien, qui totalise 8 buts et 6 passes décisives, cette saison, dont 3 réalisations et 2 offrandes en novembre, est désormais l’un des joueurs africains les plus généreux dans les différents grands championnats européens (Angleterre, France, Espagne, Allemagne et Italie).

Dans ce classement des meilleurs passeurs africains, il devance le Ghanéen Emmanuel Gyasi (Spezia) et le Camerounais Karl Toko Ekambi (Lyon), qui compte chacun 4 passes dans leurs championnats respectifs cette saison. Le Lion Indomptable du Cameroun réalise également une saison exceptionnelle en ligue 1 avec 9 réalisations sous la tunique de l’Olympique Lyonnais leader de ce championnat avec 36 pts+20, devant Lille (2ème, 36 pts+19).

Réputé pour sa générosité envers ses coéquipiers, l’ailier international marocain Hakim Ziyech, qui a plusieurs fois terminé meilleur passeur du championnat d’élite des Pays-Bas, occupe la quatrième place. L’ancien joueur de l’Ajax d’Amsterdam qui a rejoint cet été Chelsea, est auteur de 3 passes en 7 matchs de Premier League.

Décisif lors de la victoire du Racing Club de Strasbourg sur la pelouse d’Angers SCO (2-0), dans le cadre de la 15ème journée de la L1, le Sénégalais Habib Diallo, arrive à la cinquième place.

Europe : Top 5 des meilleurs passeurs africains