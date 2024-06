Championnats d’Afrique d’athlétisme 2024 : Douala brille

Les Championnats d’Afrique 2024 d’athlétisme ont réservé leur lot de surprises et de performances exceptionnelles. L’événement, qui se déroule à Douala, Cameroun, a vu des athlètes se dépasser pour conquérir des médailles tant convoitées.

Voici un aperçu des moments forts de cette compétition.

Medhi Amar Rouana : la médaille d’argent au saut à la perche

L’Algérien Medhi Amar Rouana, âgé de 30 ans, a brillamment décroché la médaille d’argent au saut à la perche. Avec un saut mesuré à 5,10m dès son premier essai, Rouana a prouvé sa détermination et son talent, se positionnant juste derrière le Sud-Africain Kyle Rademeyer, qui a remporté l’or avec 5,20m. Le bronze est revenu au Malien Boubacar Diallo, grâce à un saut de 5,10m réalisé au troisième essai.

Cette médaille porte à huit le total des médailles pour l’Algérie, une belle moisson qui inclut trois médailles d’or, trois d’argent et deux de bronze. Parmi les médaillés d’or algériens figurent Oussama Khennoussi au lancer du disque, Zahra Tatar au lancer du marteau et Larbi Bouraada au décathlon.

Hugues Fabrice Zango : le roi du triple saut

Le Burkinabè Hugues Fabrice Zango a encore une fois confirmé sa suprématie en remportant la médaille d’or au triple saut avec un bond impressionnant de 17,18m. Ce succès marque son troisième titre de champion d’Afrique après ses victoires en 2018 et 2022.

Zango, champion du monde de triple saut en plein air en 2023 et en salle en 2024, détient également le record du monde de triple saut en salle (18,07m). Premier médaillé olympique du Burkina Faso, il nourrit de grands espoirs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, où il vise l’or pour ses dernières olympiades.

Amath Faye : le bronze au triple saut

Le Sénégal a également brillé grâce à Amath Faye, qui a décroché la médaille de bronze au triple saut avec une performance de 16,54m. Faye, déjà médaillé de bronze aux derniers Jeux Africains et lors du Championnat d’Afrique 2022 à Maurice, continue de s’imposer sur la scène continentale.

Cette médaille vient s’ajouter aux autres réussites sénégalaises, notamment les médailles d’or de Cheikh Tidiane Diouf au 400m et de Jean François Mendy au 110m haies. Le Sénégal démontre ainsi une fois de plus son talent et sa compétitivité en athlétisme.