Championnat d’Afrique de Beach-Volley : le Bénin enchaîne les performances à Martil

Sur le sable de Martil, les Guépards béninois confirment leur montée en puissance au Championnat d’Afrique de Beach-Volley. Après une victoire prometteuse contre l’Égypte, la paire Daouda/Tobby a dominé le Ghana avec autorité. Aux portes des phases finales, le Bénin s’affirme comme un sérieux prétendant à la qualification mondiale.

Les Guépards béninois poursuivent leur ascension sur le sable marocain. Après une première victoire face à l’Égypte, la paire Yacoubou Daouda / Tohouegnon Tobby a confirmé son excellent état de forme en s’imposant avec autorité face au Ghana. Dans le cadre du Championnat d’Afrique de Beach-Volley, cette seconde victoire propulse le Bénin aux portes des phases finales, renforçant son statut de sérieux outsider dans une compétition relevée.

Une domination sans appel face au Ghana

Sous la houlette du sélectionneur Jawal Tabe, les Béninois ont récité leur partition face à un adversaire pourtant expérimenté. Avec un score sans appel de 2 sets à 0 (25-23, 21-18), les Guépards ont affiché une belle maîtrise du jeu, alternant puissance et précision. Leur cohésion et leur mental ont une nouvelle fois fait la différence dans les moments-clés, leur permettant de prendre une sérieuse option sur la qualification pour les phases finales.

La complicité entre Yacoubou Daouda et Tohouegnon Tobby s’est révélée décisive. Leur lecture du jeu et leur régularité ont mis en échec la stratégie ghanéenne. Déjà impressionnants face à l’Égypte, ils semblent trouver leur rythme de croisière dans cette compétition où la moindre erreur peut coûter cher. Avec deux victoires nettes et aucun set concédé, les représentants du Bénin confirment qu’ils ne sont pas là pour faire de la figuration.

Un dernier match face au Burundi

Le dernier match de poule, prévu demain face au Burundi, s’annonce comme une véritable finale avant l’heure. Une victoire permettrait au Bénin de signer un sans-faute en phase de groupes et d’aborder les phases finales avec une confiance renforcée. Ce rendez-vous continental, qualificatif pour le Championnat du monde 2025 en Australie, prend donc une dimension stratégique pour les Guépards, plus déterminés que jamais à écrire une nouvelle page de l’histoire du beach-volley béninois.