Chagos : un vote historique qui redonne espoir aux exilés

La Chambre des communes britannique a adopté, mardi 9 septembre, le projet de loi actant la rétrocession de l’archipel des Chagos à Maurice. Ce vote, intervenu après des décennies de débats et de procédures internationales, est accueilli avec soulagement par la communauté chagossienne. Dispersés entre Maurice, les Seychelles et le Royaume-Uni, les descendants des habitants expulsés en 1965 voient s’ouvrir la perspective d’un retour.

Au-delà de la réparation historique, la décision soulève encore des interrogations géopolitiques, notamment autour de la base militaire de Diego Garcia.

Un texte au cœur de vifs débats politiques

Le projet de loi, approuvé par 330 voix contre 174, vise à mettre en œuvre le traité signé en mai dernier entre Londres et Port-Louis. Ce texte entérine la souveraineté mauricienne sur l’archipel. Il maintient également la base militaire anglo-américaine de Diego Garcia sous bail pour une période de 99 ans. La question a suscité de nombreux débats au Parlement britannique. Certains élus expriment leurs inquiétudes quant aux implications géopolitiques et aux coûts financiers, estimés à 3,4 milliards de livres sterling sur la période.

Le soulagement des Chagossiens

Pour les Chagossiens dispersés entre Maurice, les Seychelles et le Royaume-Uni, le vote est un moment important. Olivier Bancoult, porte-parole du Groupe réfugiés Chagos, s’est dit soulagé : « Ce vote montre que tout va dans la bonne direction. » Depuis leur expulsion en 1965, les descendants des habitants de l’archipel n’ont cessé de réclamer leur droit au retour. L’adoption du texte au Parlement britannique nourrit désormais un espoir concret.

Une perspective de retour sur les îles

Du côté mauricien, le Premier ministre Navin Ramgoolam mise sur cette avancée pour concrétiser un premier voyage officiel vers les Chagos avant la fin de l’année. Une cérémonie de levée du drapeau mauricien sur l’archipel est déjà envisagée. Elle se tiendra en présence de dirigeants politiques et de représentants chagossiens.

Une histoire de déracinement en voie de réparation

Le dossier des Chagos est indissociable d’une histoire douloureuse. En 1965, trois ans avant l’indépendance de Maurice, Londres avait détaché l’archipel et expulsé plus de deux mille habitants afin de permettre l’installation d’une base militaire à Diego Garcia, à la demande de Washington. Depuis, les Chagossiens vivent dans la nostalgie de leur terre perdue. Le vote du 9 septembre ne met pas fin aux blessures du passé, mais il ouvre la voie à une réparation longtemps attendue.