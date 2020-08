Chadwick Boseman, l’interprète de Black Panther est passé de vie à trépas

La nouvelle du décès de l’acteur américain Chadwick Boseman, interprète du roi T’Challa dans Black Panther, nous est parvenue dans la journée du vendredi 28 août 2020. A en croire l’agent du défunt, le premier super-héros noir, à qui un film de la franchise Marvel était entièrement dédié, a succombé à l’âge de 43 ans à un cancer du côlon à Los Angeles (Californie).

Comment est mort Chadwick Boseman ?

Le célèbre interprète du super-héros noir, Black Panther, a rendu l’âme des suites d’une bataille en privé qui aura duré en tout et pour tout quatre années. Diagnostiqué avec un cancer du côlon, en 2016, le défunt Chadwick Boseman ne s’est pas laissé, un seul instant, abattre par cette maladie qui aurait pu mettre un terme à sa carrière beaucoup plus tôt.

C’est cette combativité qui lui a permis d’incarner, en 2018, le roi T’Challa dans le film Black Panther et de jouer également le même rôle dans les Avengers les plus récents. D’ailleurs, comme en témoignent les membres de sa famille, jouer ce rôle « avait été le grand honneur de sa carrière ».

Très bien entouré, il a bénéficié jusqu’au dernier moment du soutien de ses proches qui ont toujours été à ses côtés, l’aidant à aller de l’avant. Comme le notifie un communiqué de sa famille publié sur les comptes du défunt « Black Panther », sur les réseaux sociaux, « il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille ».

Retour sur le parcours cinématographique de Chadwick Boseman

Si Chackwick Boseman était aussi populaire de son vivant, ce n’est pas uniquement parce qu’il incarnait le premier super-héros noir de toute l’histoire de la franchise Marvel. Certes, ce rôle fut le plus important de sa carrière d’acteur, mais il n’est pas le seul auquel il doit sa renommée.

Bien avant de décrocher le rôle de T’Challa dans Black Panther, l’acteur Chadwick Boseman avait eu l’honneur d’incarner en 2013, la légende du baseball, Jackie Robinson, dans le long-métrage 42 de Brian Helgeland. Un film couronné en son temps, « plus gros succès de toute l’histoire du cinéma hollywoodien pour un long-métrage de baseball ». Ce succès inattendu et mérité donna à sa carrière un bon coup de boost.

Surfant sur cette vague de succès, Chadwick épate le public l’année suivante en interprétant à la perfection le chanteur James Brown dans le film Get on Up dirigé par Tate Taylor. Recruté en 2016 par la franchise Marvel, Chadwick Boseman endosse, pour la première fois, le costume de Panthère noire, dans le film à succès Captain America : Civil War.

Après avoir rejoint l’univers cinématographique Marvel, il convainc doublement son public en 2017 en livrant des prestations mémorables dans les films dramatiques Message from the King et Marshall avant de reprendre le chemin des studios Marvel afin de nous offrir un film solo, Black Panther, et Avengers : Infinity War. Deux œuvres cinématographiques toutes publiées en 2018.

Il fera ensuite une apparition en 2019, dans le film le plus rentable de toute l’histoire du cinéma hollywoodien, Avengers : Endgame. Son apparition la plus récente date de cette année et a été faite dans Da 5 Bloods dirigé par Spike Lee.