Cette révélation sur la vie privée de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez

On les voit très souvent en amoureux, le couple formé par le Portugais Cristiano Ronaldo et l’Argentine Georgina Rodriguez serait tout de même différent des couples normaux où tout se passe… normalement. De quoi s’agit-il au juste.

Le Portugais Cristiano Ronaldo et l’Argentine Georgina Rodriguez font chambre à part. Qui l’aurait cru ? C’est But ! Football Club qui en a fait la révélation, donnant quelques détails sur cette décision prise par l’un des couples les plus médiatisés et les plus célèbres du monde. Qu’est-ce qui peut bien expliquer cette situation ?

Selon le journal, rien de grave. En effet, relève But ! Football Club, « Cristiano Ronaldo n’a jamais rien laissé au hasard, et surtout pas en termes de condition physique. Entre séances de musculation, récupération ou régime alimentaire spécifique, l’attaquant portugais de la Juventus Turin reste attentif au moindre détail. Même le sommeil en fait partie ».

La mèche a été récemment vendue dans GQ par Nick Littlehales, ancien collaborateur de Cristiano Ronaldo, caricaturé comme un « spécialiste du sommeil », qui revenait sur comment dort le Portugais pour faire le plein d’énergie et être d’attaque pour les matchs. Nick Littlehales a indiqué que pour son confort, CR7 dormirait « sur des matelas renforcés par une mousse en latex de 10 cm d’épaisseur ».

Ce n’est pas tout, puisque « Cristiano Ronaldo doit dormir seul dans son lit, ou avoir un lit suffisamment grand pour avoir son espace, afin de ne pas être dérangé et de mieux récupérer ! Le tout en position fœtale afin de garantir un meilleur positionnement des os et organes internes », a indiqué le journal qui, naturellement arrive à la conclusion que Georgina Rodriguez dort dans une chambre à part, pour ne pas perturber le sommeil de son compagnon, quand il prépare un match.