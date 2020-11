Cette photo de Ronaldo et Georgina qui enflamme la Toile

Georgina Rodriguez vient de poster, sur Instagram, une photo à couper le souffle, alors qu’elle était « collée – serrée » à son chéri Cristiano Ronaldo.

Ce dimanche 8 novembre 2020, l’Argentine Georgina Rodriguez a dévoilé une magnifique photo d’elle en compagnie de son chéri, Cristiano Ronaldo. Un cliché sur lequel, comme l’indique MCE, on peut voir les deux tourtereaux plus complices que jamais. La légende faite sur la photo par Georgina Rodriguez résume tout : « My everything », (« mon tout », en français).

Une nouvelle déclaration d’amour faite par la jeune femme de 26 ans envers le joueur de la Juventus de Turin. Une publication très bien appréciée par les internautes, car le post cumule déjà plus de 2 millions de likes, sans compter les commentaires qui ont suivi la publication, notamment des fans de Cristiano Ronaldo.

« C‘est vraiment le plus beau couple célèbre ! Cristiano est le plus grand joueur de foot, quant à elle, elle est sublime est tellement naturelle », « Fan de cette photo… Le sourire de Cristiano veut vraiment tout dire, il a l’air tellement heureux avec sa chérie ! ». « Tellement belle Georgina Rodriguez, c’est Cristiano Ronaldo qui a de la chance ! », ont commenté les internautes.