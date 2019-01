Centrafrique : un renforcement de la coopération avec l’Angola qui tombe à pic

Le Président centrafricain Faustin Archange Touadéra vient de terminer une visite de 48h00 à Luanda, la capitale angolaise. Cette visite dont le but était de renforcer la coopération entre l’Angola et le Centrafrique dans plusieurs domaines, parmi lesquels la réorganisation et le renforcement des FACA, intervient à un moment opportun.

Ces derniers jours, la RCA a connu un regain de violence d’une vaste ampleur causant la mort de plusieurs civils et une fuite massive de population à l’intérieur du pays. Manquant cruellement de moyens, sous embargo, avec une armée à refonder, cette visite en Angola et ses conséquences ne pouvaient mieux tomber pour le pays.

Affichant son soutien à ce « pays frère », le Président Angolais José Eduardo Dos Santos a réaffirmé à son homologue Centrafricain que l’Angola était prêt à soutenir la République Centrafricaine pour l’exécution d’un programme de consensus, de réorganisation et de renforcement des Forces armées et de la Police.

En outre, le Président Dos Santos a plaidé pour que le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en RCA devienne effectif et que l’union et la réconciliation nationale soient une réalité dans un avenir proche et devienne le point de préoccupation majeur de tous les acteurs politiques.

Le Président Faustin Archange Touadéra, dans son discours, en a profité pour remercier très chaleureusement son homologue angolais pour le soutien multiforme que l’Angola a apporté et continue d’apporter à son pays. Il a par ailleurs appelé les autorités de Luanda à militer en faveur de la levée de l’embargo sur les armes à destination de la Centrafrique et les a invitées à participer à la table ronde des bailleurs de fonds en faveur de la Centrafrique qui se tiendra le 17 novembre 2016 à Bruxelles.

A l’heure où les troupes françaises de l’opération Sangaris s’apprêtent à quitter le pays, la réaffirmation du soutien angolais à la Centrafrique est une bouffée d’air plus que bienvenue.