Centrafrique : la BAD fait un don de 6, 2 milliards FCFA

Le Conseil d’administration de la Banque Africaine de Développement vient d’approuver un don de 9,5 millions d’euros (6, 2 milliards FCFA), pour le financement de la deuxième phase du Projet d’appui à la modernisation de l’aéroport international de Bangui M’poko, en République centrafricaine (PAMAB-II).

La contribution de la BAD au financement de cette phase du projet structurée autour d’activités de sûreté, de facilitation et de sécurité aéroportuaires représente 80,81% du coût total de ce projet contre une contrepartie nationale de 2,25 millions d’euros (1 ,47 milliard FCFA), soit 19,19%.

La première phase du projet (PAMAB-I), dont l’exécution est en cours, a été approuvée en novembre 2019. Elle est financée à 100% par la Banque sur les ressources du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel de la Banque et la Facilité d’appui à la transition (FAT) (Pilier 1), pour un montant total d’environ 1,42 million d’euros (plus de 930 millions FCFA).

Dans le document présenté devant le Conseil d’administration, la Haute direction de la Banque indique que l’essentiel du trafic aérien en République centrafricaine (RCA) transite par l’aéroport de Bangui M’poko, seul aéroport international du pays, mis en service en 1967.

Cependant, cette plateforme, qui accuse des lacunes importantes en matière de sécurité et de sûreté, présente, de surcroît, des insuffisances en termes de disponibilité de surfaces (notamment au niveau de l’aérogare et du tarmac), de capacité d’accueil et d’équipements de traitement des flux de passagers et de bagages.

Au total, la Banque a apporté une contribution d’environ 12,10 millions d’euros (environ 8 milliards FCFA), pour relever le niveau de conformité relativement bas de la RCA aux normes de sûreté et de sécurité aérienne de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI), ainsi que pour la modernisation des infrastructures de l’aéroport international de Bangui, dans le cadre des deux phases du PAMAB et du PANAC.