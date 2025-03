Centrafrique : l’arrestation des frères Dondra provoque des tensions à Bangui

Les autorités centrafricaines ont arrêté Christian et Eusèbe Dondra, deux frères de l’opposant politique Henri-Marie Dondra, provoquant une forte secousse dans le paysage politique du pays.

Elles les accusent d’avoir préparé un « projet d’assassinat » pour « renverser l’ordre constitutionnel » et les détiennent actuellement à l’Office central de répression du banditisme (OCRB), une situation qui alimente de vives tensions à Bangui.

Des accusations graves dans un climat politique tendu

Le parquet de Bangui a annoncé, vendredi 21 mars, que Christian et Eusèbe Dondra faisaient l’objet d’une enquête pour avoir envisagé un assassinat ciblant des personnalités publiques. Selon des sources locales, les enquêteurs soupçonnent les deux frères d’avoir planifié un empoisonnement contre des responsables du parti au pouvoir. Ces accusations surviennent alors qu’Henri-Marie Dondra, considéré comme un potentiel candidat à la présidentielle de 2025, s’impose de plus en plus comme une figure clé de l’opposition.

Le ministère public soutient que ces actes visaient à déstabiliser le pays et à renverser le gouvernement en place. Toutefois, les autorités n’ont révélé aucun nom des prétendues cibles.

Manifestations et tensions à Bangui

À l’annonce des arrestations, des manifestants ont afflué devant les locaux de l’OCRB pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une manœuvre politique destinée à affaiblir l’opposition. Sur des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, leur père, en colère, accuse publiquement le président Faustin-Archange Touadéra et son conseiller Sani Yalo.

Face à cette agitation, les autorités ont appelé au calme et exhorté la population à ne pas « céder aux manipulations de nature à troubler l’ordre public« . Elles ont également déployé un important dispositif policier aux abords du centre de détention pour éviter tout débordement.

Un enjeu électoral en toile de fond

Ancien ministre des Finances et du Budget, puis Premier ministre entre 2021 et 2022, Henri-Marie Dondra a quitté le Mouvement cœurs unis (MCU) du président Touadéra pour fonder son propre parti, l’Unité républicaine (UNIR), en 2023. Depuis, il s’affirme comme un acteur majeur de l’opposition et un sérieux prétendant à la présidentielle de décembre 2025.

Cette arrestation soulève donc des interrogations sur ses répercussions sur l’échiquier politique centrafricain. Le président Touadéra, qui a modifié la Constitution en août 2023 pour briguer un troisième mandat, fait face à une opposition toujours plus virulente, contestant encore cette réforme.

Pour l’instant, aucune preuve tangible du complot présumé n’a été rendue publique. L’évolution de l’enquête judiciaire déterminera si ces accusations reposent sur un réel danger pour la sécurité nationale ou si elles s’inscrivent dans une stratégie visant à affaiblir une opposition de plus en plus menaçante pour le pouvoir en place.