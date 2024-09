Centrafrique : épidémie de dengue à Bangui avec 13 cas confirmés

Les autorités centrafricaines font face à une situation sanitaire sans précédent. Une épidémie de dengue a été signalée pour la première fois dans le pays, avec 13 cas confirmés à Bangui, la capitale. Cette situation alarmante suscite l’inquiétude des autorités sanitaires.

Elle appelle à une mobilisation urgente pour endiguer la propagation de cette maladie transmise par les moustiques.

La dengue, un nouveau fléau en Centrafrique

Le ministère de la Santé de la République Centrafricaine a récemment confirmé la détection de 13 cas de dengue à Bangui. Parmi les personnes infectées, on compte sept femmes et six hommes. Ce virus, transmis par le moustique-tigre, se manifeste par des symptômes tels que la fièvre, des maux de tête intenses, des douleurs musculaires et des éruptions cutanées. Ces manifestations, qui sont similaires à celles du paludisme, rendent parfois le diagnostic difficile. Par conséquent, une vigilance accrue est nécessaire.

Des mesures de prévention essentielles

Face à cette épidémie inédite, les autorités sanitaires insistent sur l’importance des mesures de prévention. La population doit donc lutter contre la prolifération des moustiques, notamment par l’élimination des eaux stagnantes, qui sont des foyers de reproduction pour ces insectes. Ainsi, le ministre de la Santé, Pierre Somsé, a lancé un appel à la population pour redoubler d’efforts en matière d’hygiène et de protection individuelle.

Une maladie sans traitement spécifique

La dengue, souvent appelée « fièvre des os », ne dispose d’aucun traitement spécifique. Par conséquent, la prise en charge des patients repose principalement sur le soulagement des symptômes. Si la plupart des malades se rétablissent en une à deux semaines, les formes sévères de la maladie nécessitent parfois une hospitalisation. Dans les cas les plus graves, elles peuvent entraîner la mort. Le ministère de la Santé surveille de près l’évolution de la situation. Les autorités médicales mobilisent des équipes pour empêcher l’épidémie de s’étendre.

La mobilisation des autorités et de la population

Les autorités locales de Bangui ont intensifié les campagnes de sensibilisation dans les différents arrondissements de la capitale. Elles mettent ainsi en place des actions concrètes pour informer la population sur les moyens de se protéger. Cette mobilisation est déterminante, d’autant plus que certains porteurs du virus peuvent être asymptomatiques, ce qui complique encore la détection et la gestion de l’épidémie