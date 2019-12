« Celui qui était à l’Eurovision, il était transgenre » : la réponse de Bilal Hassani à Geneviève de Fontenay !

Bilal Hassani a eu l’opportunité de répondre aux propos polémiques récemment tenus à son égard par Geneviève de Fontenay.

Alors qu’il était l’invité d’Augustin Trapenard sur France Inter, le vendredi 20 décembre, Bilal Hassani a eu l’opportunité de répondre aux propos polémiques récemment tenus à son égard par Geneviève de Fontenay. Au mois d’octobre, la dame au chapeau a provoqué un véritable tollé en refusant de débattre avec une artiste transgenre.

Alors qu’elle était invitée sur le plateau de Morandini Live, le 4 décembre, Geneviève de Fontenay n’avait pas trouvé mieux que de dire sa ferme opposition à la candidature de jeunes femmes transsexuelles à Miss France. Pire, elle avait cité pour exemple Bilal Hassani. « C’est contre nature ! D’ailleurs, celui qui était à l’Eurovision, le Français, il était transgenre. Ah bah, t’as vu sa réussite hein !». Voilà en substance la bombe que la dame au chapeau avait larguée sur le plateau de Jean-Marc Morandini, qui n’en revenait pas.

Bilal Hassani, invité sur France Inter, le vendredi 20 décembre, a apporté une réplique plutôt modérée à Geneviève de Fontenay. « Tout le monde est frustré parce que j’ai des cheveux sur la tête. Je ne comprenais pas au début mais je pense que c’était le fait de voir un jeune qui se connaît, qui sait qui il est. Et surtout, les gens étaient très confus je pense. Et certains le sont encore. Comme dirait madame de Fontenay : ‘’Mais c’est une fille, c’est un garçon ? Je ne sais pas” », a dit le chanteur de 20 ans qui précise être « un garçon qui s’amuse bien. Et je ne suis pas très aigri. Ça me fait du bien, ça me rend joyeux ».