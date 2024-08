Ce qu’a dit Kabila à Tshisekedi qui l’accuse de déstabiliser la RDC

L’ancien Président rd-congolais, Joseph Kabila n’a pas attendu pour répondre aux graves accusations portées à son encontre par le chef de l’Etat Félix Tshisekedi. Ce dernier ayant accusé son prédécesseur de fomenter une « insurrection » dans le pays.

Lors d’une interview à la radio Top Congo, mardi 6 août, le Président congolais a déclaré : « L’Alliance Fleuve Congo c’est lui », en faisant référence à Joseph Kabila. De graves accusations portées contre l’ancien dirigeant. Son camp, par la voix de sa porte-parole, estime que Félix Tshisekedi fait dans la distraction, comme l’a rapporté le correspondant du journal RFI.

« Accuser Joseph Kabila jour et nuit, sans preuve »

Barbara Nzimbi estime que « durant tout son mandat, le Président Tshisekedi a excellé dans l’art d’accuser les autres. Il fait preuve jusque-là d’un grand déficit de sentiment de redevabilité envers le peuple congolais. Accuser Joseph Kabila jour et nuit, sans preuve ni fondement, alors que Joseph Kabila est jusque-là le symbole de la démocratie au travers de la toute première alternance que ce pays a connue ».

La collaboratrice de Kabila déplore qu’une telle posture « ne favorise pas la cohésion nationale » en RDC. Et de marteler que « Joseph Kabila demeure défenseur et protecteur des valeurs républicaines et la seule voie pour lui d’accéder au pouvoir, c’est celle des urnes ». Non sans interpeller le Président congolais. « J’appelle Felix Tshisekedi à se concentrer sur la gestion du pays qui est tombé aujourd’hui plus bas que jamais dans son Histoire ».

Menaces de déballages

La porte-parole de Joseph Kabila va plus loin, répondant aux menaces du chef de l’État congolais. « Quant aux tiroirs qu’il promet de rouvrir, qu’il soit certain d’avoir tous les éléments, car de notre côté, nous sommes prêts à présenter aussi les nôtres, face au peuple congolais et face à l’Histoire », lance Barbara Nzimbi.

De son côté, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) de Joseph Kabila, déplore « des propos calomnieux étant donné qu’il (Tshisekedi) a ouvert un procès Naanga. Mais dans la requête du parquet général, le nom de Kabila n’était plus cité jusqu’à la fin du procès ».

Acharnement de Tshisekedi sur Kabila ?

Et d’enfoncer : « c’est l’interview qu’il a accordé à Top Congo qui a surpris. Là, il trouve une parade facile, un raccordement frauduleux, facile, pour accuser l’ancien président de la République…. Je crois qu’au-delà de l’acharnement, il y a même peut-être d’autres intentions de complot. Ça montre bien que c’est un régime aux abois ».

Alors qu’il était en Belgique pour raisons médicales, le Président congolais a accusé son prédécesseur de coordonner ou d’appartenir à l’Alliance Fleuve Congo (AFC), qui inclut les rebelles du M23. L’AFC avait été créée, en décembre 2023, par Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale de la RDC.