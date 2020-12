Cassper Nyovest remporte gros au SAHHA 2020

Les South African Hip-Hop Awards (SAHHA) 2020 ont eu lieu samedi et Cassper est sorti victorieux dans la plupart des catégories dans lesquelles il était nominé. Le rappeur a remporté trois catégories pendant les festivités prouvant qu’il est le « roi de la Jungle ».

Le premier prix qu’il a remporté était celui de la catégorie « Meilleur homme 2020 », ce qui expliquerait pourquoi il s’est adjugé l’un des plus grands prix de la soirée pour « Meilleur album 2020 » pour « Any Minute Now (A.M.N) ». Compte tenu des chiffres que le rappeur a produits avec son album, la victoire est bien méritée. L’album est toujours en cours et constitue l’un des rares albums publiés par un artiste sud-africain à maintenir la place de n°1 dans les charts de musique hip-hop Apple pendant quatre semaines consécutives.

Un autre prix qu’il a remporté était pour la chanson de l’année 2020, et le prix était pour son single « Good for That », mettant en vedette Tweezy. La victoire est monumentale compte tenu des attaques dont Cassper a fait l’objet pour la chanson. En effet, au tout début, le rappeur était accusé de s’approprier le son de Pop Smoke.

Malgré ses triomphes, Cassper Nyovest a essuyé quelques critiques d’autres fans. Il y a quelques tweeps qui se sont rendus sur Twitter pour tenter de déclencher un scandale, en se demandant si le système de vote avait été truqué pour s’assurer que Cassper l’emporte.

Cassper Nyovest prévoit de fêter avec ses fans dans la célèbre boîte de nuit Black Door. Et si le nom vous semble familier, c’est que la boîte de nuit est celle qui a eu la désagréable visite du ministre de l’Intérieur, Bheki Cele. Le club a été fermé pour avoir enfreint le protocole sanitaire en lien avec le Coronavirus, notamment la distanciation sociale.