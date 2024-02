Casablanca se prépare à rire avec le Festival ComediaBlanca !

La ville marocaine de Casablanca se prépare à abriter la première édition du Festival ComediaBlanca. L’évènement aura lieu à la Cathédrale du Sacré-Cœur.

Les 17 et 18 mai prochains, la Cathédrale du Sacré-Cœur à Casablanca vibrera au rythme de la première édition du Festival ComediaBlanca. Initié par l’Agence Tendansia, cet événement promet de devenir un rendez-vous incontournable sur la scène internationale de l’humour.

Le festival rassemblera une pléiade d’humoristes talentueux, issus du Maroc et d’ailleurs. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Artus (France), Ayoub Idri (Maroc), Asmaa El Arabi (Maroc), Bassou (Maroc), Elena Nagapetyan (France) et autre Mounia Lamkimel (Belgique).

Une programmation riche et diversifiée

Le public aura également l’occasion de découvrir de nouveaux talents marocains grâce à un concept audacieux et novateur. En effet, 100 auditions seront organisées pour sélectionner 10 candidats prometteurs qui se produiront sur scène. Deux heureux lauréats remporteront une formation complète pour les préparer à la scène de la 2ème édition.

En marge des spectacles, un village animé prendra vie à l’entrée de l’Église du Sacré-Cœur. Cet espace convivial proposera de la gastronomie locale, des animations artistiques, une ambiance festive et chaleureuse. Le Festival ComediaBlanca s’annonce comme un événement incontournable pour tous les amateurs d’humour. Rires et bonne humeur garantis !