Casablanca accueille le premier championnat africain d’eSports

Le Maroc s’apprête à écrire une page inédite de l’histoire de l’eSport en Afrique. Du 17 au 21 août 2023, Casablanca, la métropole vibrante et moderne, accueillera pour la toute première fois le Championnat Africain d’eSports (AEC24). Ce rendez-vous historique, orchestré par la Confédération Africaine des Sports Digitaux (ACDS), rassemble les meilleurs athlètes numériques du continent.

Cette compétition s’annonce intense et inoubliable.

Une compétition hors norme au complexe sportif Mohammed V

Le Complexe Sportif Mohammed V, connu pour être le théâtre de nombreux exploits sportifs au Maroc, se parera des couleurs de l’eSport pour cet événement exceptionnel. Le coup d’envoi sera donné le 16 août avec une cérémonie d’ouverture spectaculaire. Cet événement marquera le début d’une série de confrontations palpitantes. Plus de 180 athlètes, représentant 17 pays africains, s’affronteront dans cinq catégories de jeux. Ces catégories incluent CS2 Open, CS2 Women, MLBB Open, MLBB Women et PubG Mobile. Ces disciplines permettront de mettre en lumière la diversité et l’excellence des talents africains dans le domaine du jeu vidéo.

L’accès gratuit : un geste fort pour l’accessibilité

L’une des particularités les plus remarquables de cet événement est son accès gratuit. Les organisateurs ont voulu rendre cette compétition accessible à un large public, en ouvrant les portes à tous les passionnés d’eSport. Cette initiative démontre l’engagement de l’ACDS à promouvoir l’eSport à travers tout le continent. Elle offre à la communauté locale et aux amateurs africains une expérience unique, sans barrière financière.

L’AEC24 : un tournant historique pour l’eSport en Afrique

L’AEC24 ne se contente pas d’être une compétition ; il symbolise l’essor rapide et prometteur de l’eSport en Afrique. Cet événement inaugure une nouvelle ère où l’Afrique s’impose de plus en plus sur la scène mondiale du jeu vidéo. Les vainqueurs de cette compétition auront l’honneur de représenter leur continent aux Championnats du Monde d’eSports à Riyad en novembre prochain. Une victoire qui offrira une reconnaissance internationale à leurs talents.

Le rôle de la confédération africaine des sports digitaux

Fondée en juin 2023, la Confédération Africaine des Sports Digitaux (ACDS) joue un rôle clé dans la structuration et la promotion de l’eSport en Afrique. Avec ses 46 fédérations membres, elle s’efforce de créer un écosystème durable pour le développement des sports numériques. L’organisation de l’AEC24 marque un tournant dans l’histoire de l’eSport africain. Elle unit les nations autour de valeurs de solidarité, d’innovation, et de potentiel collectif.