Carte interactive du Covid 19 en Afrique : le point par pays le 6 juin 2020

Au 6 juin 2020, 18 heures EAT États membres de l’Union africaine (54) 177 953 cas déclarés de COVID-19 sur le continent africain, 4 936 décès et 78 834 guérisons. Le point par région et par pays : la situation reste particulièrement préoccupante en Égypte et en Afrique du Sud.



Afrique Centrale : (19 372 cas; 432 décès; 7126 guérisons): Burundi (63; 1; 33), Cameroun (7599; 212; 4587), République centrafricaine (1451; 4; 29), Tchad (836; 68; 657), Congo (639; 20; 182), RDC (3 878; 82; 537), Guinée équatoriale (1 306; 12; 200), Gabon (3 101; 21; 833), Sao Tomé et Principe (499; 12; 68)

Afrique de l’Est (21 122; 612; 6 270): Comores (132; 2; 55), Djibouti (4 169; 26; 1 815), Érythrée (41; 0; 39), Éthiopie (1 934; 20; 281), Kenya (2 600; 83) ; 643), Madagascar (1026; 8; 212), Maurice (337; 10; 324), Rwanda (420; 2; 282), Seychelles (11; 0; 11), Somalie (2204; 79; 418), Sud Soudan (1 317; 14; 6), Soudan (5 865; 347; 1 924), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (557; 0; 82)

Afrique du Nord (50 508; 2 118; 22 918): Algérie (9 935; 690; 6 453), Égypte (31 115; 1 166; 8 158), Libye (239; 5; 52), Maroc (8 132; 208 ; 7 278), Tunisie (1 087; 49; 977)

Afrique Australe (46 015; 933; 24 490): Angola (86; 4; 21), Botswana (40; 1; 23), Eswatini (305; 3; 221), Lesotho (4; 0; 2), Malawi (409; 4 ; 55), Mozambique (354; 2; 119), Namibie (29; 0; 16), Afrique du Sud (43 434; 908; 23 088), Zambie (1 089; 7; 912), Zimbabwe (265; 4; 33)

Afrique de l’Ouest (40 936; 841; 18 128): Bénin (261; 3; 151), Burkina Faso (888; 53; 765), Cap-Vert (542; 5; 240), Côte d’Ivoire (3 431; 36; 1 604), Gambie (26; 1; 21), Ghana (9 168; 42; 3 457), Guinée (4 060; 23; 2 667), Guinée-Bissau (1 368; 12; 153), Liberia (334; 30; 176), Mali (1 485 ; 87; 816), , Mauritanie (883; 43; 69), Niger (966; 65; 863), Nigeria (11 844; 333; 3 696), Sénégal (4 249; 47; 2 512), Sierra Leone (946; 48; 600), Togo (485; 13; 240)