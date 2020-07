Carmen Sama : une beauté révélée après la mort de DJ Arafat ! (photos)

Quelques mois après la disparition de son mari, Anger Didier Houon, plus connu sous le nom de scène de DJ Arafat, la belle Carmen Sama, qui se remet peu à peu, attire de plus en plus l’attention des internautes avec la publication de photos à faire tourner la tête à plus d’un.

Pour ainsi dire les choses, Carmen Sama se remet plutôt bien de cette douleur atroce vécue suite au décès tragique de son défunt mari, DJ Arafat, arraché à son amour, le 12 août 2019, suite à un accident de moto. Si ses sorties ne sont pas du tout appréciées par les chinois, nom donné aux fans de DJ Arafat, elles sont très suivies par d’autres.

Ceux-là qui défendent bec et ongles que Carmen Sama est très jeune et devrait croquer la vie à pleines dents. Et depuis sa virée avec Emma Lohoues, Carmen Sama semble avoir repris goût à la vie. Elle qui a été dévastée par la disparition de Ange Didier Houon a décidé de vivre et foule aux pieds les critiques des chinois.

Pour celle qui est convaincue que « tomber, c’est l’expérience. Se battre, c’est le caractère. Ne pas abandonner, c’est la vie !‘ », on ne vit qu’une fois. Et elle l’a compris. Ainsi, Carmen Sama inonde son compte Instagram de publications. Des photos à donner le tournis.