Cardi B nommée femme de l’année par Billboard

Cardi B, Dolly Parton et bien d’autres seront honorés lors du 15ème événement annuel Women in Music de Billboard, qui aura lieu le 10 décembre prochain. Cardi B sera nommée Femme de l’année, un prix décerné aux artistes dont la musique, les performances, l’influence culturelle et l’activisme ont marqué l’année.

En plus de son activisme politique et de ses accords d’approbation, Cardi B a brisé les records avec son hit « WAP » assisté par Megan Thee Stallion, qui a fait ses débuts au n°1 du Billboard Hot 100 avec 93 millions de streams américains, le plus grand nombre jamais enregistré pour une chanson en sa première semaine de sortie.

Parton, quant à lui, recevra le nouveau Hitmaker Award. Le prix récompense les auteurs-compositeurs dont les compositions ont eu un impact crucial sur la culture. Jennifer Lopez recevra le Icon Award, Dua Lipa le Powerhouse Award, le Chloe x Halle le Rising Star Award, Jessie Reyez l’American Express Impact Award et Brianna Agyemang et Jamila Thomas le Executive of the Year Award 2020.

Teyana Taylor est l’hôte de l’événement, qui sera diffusé en direct sur le site Web de Billboard. Parton a récemment fait la Une des journaux pour avoir fait don du montant d’1 million de dollars (555 millions FCFA) au Vanderbilt University Medical Center à Nashville, qui a aidé la société de biotechnologie américaine Moderna à développer un vaccin Covid-19.

Pour rappel, le Billboard Women in Music est un événement qui a lieu tous les ans et se voit organisé par Billboard. Son prix principal, intitulé Femme de l’année, est créé pour récompenser « les femmes de l’industrie de la musique qui ont apporté une contribution significative à l’entreprise et qui, par leur travail et leur succès continu, inspirent des générations de femmes à assumer des responsabilités croissantes sur le terrain », selon le magazine.