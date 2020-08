Cardi B fait le buzz avec son nouveau clip ultra sexy

Il n’en a pas fallu longtemps à Cardi B pour relancer les audiences sur sa chaîne YouTube avec son nouveau clip vidéo torride intitulé « WAP » (Wet As Pussy). Et comme à l’accoutumée, dans ce clip dévoilé le 6 août 2020, Cardi B fait monter la température de ses abonnés, mais cette fois-ci aux côtés de la belle et provoquante Megan Thee Stallion.

« WAP » Un clip vidéo en tout point sexy

Ce n’est pas vraiment une surprise pour qui connaît bien la diva qui a l’habitude de s’immortaliser avec des tenues très affriolantes, de la voir presque dénudée dans son nouveau clip vidéo en compagnie de nombreuses autres figures féminines.

Alors que la publication des photos des coulisses du clip « WAP » survenue peu de temps avant sa sortie avait déjà piqué la curiosité des internautes qui la suivent de très près, le clip vidéo a drainé une incroyable foule avec son caractère libertin. Les 60 millions de vues enregistrées à ce jour sur sa chaîne en disent d’ailleurs long à ce sujet.

En effet, Cardi B n’y est pas allée de main morte avec sa collaboratrice Megan en s’affichant dans des tenues extrêmement provocantes qui exposent des parties intimes de leurs corps respectifs. Elles vous laissent ainsi admirer leurs belles courbes, leurs postérieurs potelés et les belles rondeurs de leurs seins sur plusieurs séquences.

Loin de s’arrêter en si bon chemin, elles vont jusqu’à exécuter des chorégraphies sensuelles et à prendre des postures érotiques. Et comme si cela ne suffisait pas, elles ont fait appel à des stars féminines super sexy qui se déhanchent également dans des vêtements à faire tomber le pape. Vous pourrez apercevoir des femmes de grande renommée comme Kylie Jenner et Rosalia de même que Rubi Rose, Suki Hana, Normani et Mulatto dont la réputation est croissante.

Tout cela pour faire monter votre température et rendre très chaud le clip. Par ailleurs, il apparaît une réelle harmonie entre les séquences visuelles dont la diva nous gratifie et les paroles qu’elles véhiculent. L’une et l’autre sont très provocatrices, totalement, à l’image de Cardi B.