Canicule, la France frappée par des températures éprouvantes

La France s’apprête à vivre une canicule, ce dimanche, avec des températures dépassant les 40 degrés. L’annonce a été faite par Météo-France.



Ils sont 49 départements de l’Hexagone à être placés en vigilance orange par Météo-France, pour ce jour. Les températures, indique-t-on, seront particulièrement éprouvantes, ce dimanche 20 août. La barre des 40°C sera franchie dans la vallée du Rhône. Une alerte ainsi lancée aux nombreux automobilistes de retour de vacances, qui vont transiter par cette partie de la France.

Samedi après-midi, Météo-France a annoncé des températures atteignant généralement 35 à 38°C dans le Sud de la France. Lesquelles pouvant dépasser les 40°C sur la basse vallée du Rhône. Ce dimanche, l’alerte orange concerne 49 départements au total, contre 28 départements la veille. Il s’agit de l’épisode le plus chaud de l’été 2023, dû à la mise en place au-dessus de la France d’un dôme de chaleur.

Un pic attendu de chaleur entre lundi et mercredi

Météo-France explique qu’il s’agit d’une « vaste zone anticyclonique à tout étage de l’atmosphère qui emprisonne l’air déjà chaud et le réchauffe par compression, un peu à l’image d’une pompe à vélo ». Des températures caniculaires qui devraient se maintenir jusqu’en milieu de semaine prochaine. Et toujours selon la direction de la météorologie, un pic est attendu entre lundi et mercredi.

Toutefois, rassure la même source, les températures pourraient brusquement chuter durant la deuxième partie de la semaine prochaine. C’est donc à partir du jeudi 24 août prochain que les plus de 67 millions de Français pourraient s’attendre à vivre des températures plus clémentes. Mais, tout ceci reste encore à confirmer, selon Météo-France.

Canicule similaire en Afrique du Nord

La baisse des températures se fera, toujours selon Météo-France, à la faveur des orages. De fortes averses seront enregistrées sur une bonne partie du territoire français. Notons que ce sont les mêmes tendances haussières de température qui sont enregistrées dans des pays nord-africains comme l’Algérie et le Maroc. Il y a une semaine, le royaume chérifien a enregistré un pic de température record.

En effet, vendredi 11 août 2023 à 13h33, la station météorologique d’Agadir a enregistré une température maximale de 50.4°C. Et pour la première fois au Maroc, cette température enregistrée franchit la barre des 50 degrés, selon la DGM. A Agadir Ait Melloul, une autre ville marocaine, la Direction générale de la Météo a enregistré une température de 50.2°C. Un nouveau record dans cette ville.