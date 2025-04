CAN U17 : le Maroc et le Burkina Faso en patron, le Cameroun quitte la compétition

Les phases de groupes de la CAN U17 ont livré leur verdict ce dimanche avec les dernières rencontres des groupes A et B. Le Maroc et le Burkina Faso terminent en tête avec autorité, tandis que le Cameroun, pourtant finaliste en 2023, quitte la compétition dès le premier tour. D’autres nations, comme la Zambie ou l’Afrique du Sud, poursuivent leur parcours vers les quarts de finale.

Résultats du dimanche 6 avril 2025

Groupe A :

Maroc 2-0 Tanzanie : Les Lionceaux de l’Atlas se sont imposés sans forcer face à la Tanzanie, déjà éliminée, grâce à un jeu collectif bien huilé. Le Maroc termine invaincu en tête du groupe A avec 7 points.

Ouganda 1-1 Zambie : Un match tendu et équilibré, où les deux équipes ont tout donné. Ce nul permet à la Zambie de se qualifier pour les quarts de finale, tandis que l’Ouganda garde un mince espoir via les barrages pour le Mondial U17.

Classement final – Groupe A : Position Équipe Points Diff. de buts

1 Maroc 7 +3

2 Zambie 5 +1

3 Ouganda 4 0

4 Tanzanie 0 -4

Groupe B :

Burkina Faso 2-0 Afrique du Sud : Les Étalons U17 ont impressionné par leur efficacité : trois victoires en trois matchs. Loukman Tapsoba s’est illustré avec une passe décisive et un superbe but. Le Burkina Faso termine leader avec 9 points. L’Afrique du Sud, malgré la défaite, conserve sa deuxième place.

Cameroun 1-2 Égypte : Réduits à dix dès la 25e minute, les Camerounais avaient pourtant ouvert le score, mais l’Égypte a su retourner la situation. Un revers cruel pour le Cameroun, éliminé dès les poules. L’Égypte, troisième, peut espérer une place en barrages.

Classement final – Groupe B : Position Équipe Points Diff. de buts

1 Burkina Faso 9 +6

2 Afrique du Sud 4 -1

3 Égypte 3 -1

4 Cameroun 1 -4

Prochains matchs – Quarts de finale à venir

Les quarts de finale se joueront les 10 et 11 avril 2025. Les affiches définitives seront connues à l’issue des rencontres des groupes C et D, qui se poursuivent lundi. À ce jour, sont qualifiés.

Des places restent à prendre pour les meilleurs troisièmes et les deux premiers des groupes C et D. L’Égypte et l’Ouganda espèrent encore en faire partie via les barrages de qualification pour la Coupe du Monde U17.