CAN U17 2025 : dernière journée décisive pour les quarts de finale au Maroc

La Coupe d’Afrique des Nations U17 2025 approche de sa phase décisive avec la troisième et dernière journée de la phase de groupes, prévue ce dimanche 6 et lundi 7 avril. Ces rencontres détermineront les équipes qui accéderont aux quarts de finale. Voici un aperçu des matchs à venir, des classements actuels et des enjeux pour chaque groupe.​

Groupe A : Classement

Maroc : 4 points (+5)​

Zambie : 4 points (+3)​

Ouganda : 3 points (-2)​

Tanzanie : 0 point (-6)​

Rencontres du dimanche 6 avril : Maroc vs Tanzanie : 19h00 (GMT) au Stade El Bachir, Mohammédia et Ouganda vs Zambie : 19h00 (GMT) au Stade Larbi Zaouli, Casablanca.​

Enjeux : Le Maroc et la Zambie, en tête avec 4 points, peuvent assurer leur qualification avec une victoire. L’Ouganda, avec 3 points, doit impérativement l’emporter pour espérer se qualifier. La Tanzanie est déjà éliminée mais cherchera à sauver l’honneur.​

Groupe B : Classement

Burkina Faso : 6 points (+2)​

Afrique du Sud : 4 points (+1)​

Cameroun : 1 point (-1)​

Égypte : 0 point (-2)​

Rencontres du dimanche 6 avril : Burkina Faso vs Afrique du Sud : 16h00 (GMT) au Stade El Abdi, El Jadida et Cameroun vs Égypte : 16h00 (GMT) au Stade Larbi Zaouli, Casablanca.​

Enjeux : Le Burkina Faso est déjà qualifié et vise une troisième victoire consécutive. L’Afrique du Sud peut se qualifier avec un match nul, tandis que le Cameroun doit impérativement gagner et espérer un faux pas sud-africain. L’Égypte, sans point, est déjà éliminée.​

Groupe C : Classement actuel

Tunisie : 4 points (+3)​

Sénégal : 4 points (+1)​

Gambie : 3 points (+3)​

Somalie : 0 point (-7)​

Rencontres du lundi 7 avril : Sénégal vs Somalie : 19h00 (GMT) au Stade El Abdi, El Jadida. et Gambie vs Tunisie : 19h00 (GMT) au Stade Larbi Zaouli, Casablanca.​

Enjeux : La Tunisie et le Sénégal sont bien placés pour se qualifier, mais la Gambie peut encore prétendre à une place en quarts en cas de victoire. La Somalie, déjà éliminée, tentera de terminer sur une note positive.​

Groupe D : Classement actuel

Mali : 6 points (+3)​

Côte d’Ivoire : 4 points (+5)​

Angola : 1 point (-1)​

Centrafrique : 0 point (-7)​

Rencontres du lundi 7 avril : Mali vs Côte d’Ivoire : 16h00 (GMT) au Stade El Abdi, El Jadida.​ Angola vs Centrafrique : 16h00 (GMT) au Stade Larbi Zaouli, Casablanca.​

Enjeux : Le Mali est déjà qualifié et vise la première place du groupe. La Côte d’Ivoire peut assurer sa qualification avec un match nul. L’Angola doit gagner et espérer une défaite ivoirienne pour se qualifier, tandis que la Centrafrique est éliminée.​

Ces rencontres sont décisives pour la suite de cette compétition qui se déroule jusqu’au 19 avril au Maroc.