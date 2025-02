CAN Féminine 2026 (Q) : la Gambie et le Bénin valident leur ticket pour le second tour

La première phase des éliminatoires de la CAN Féminine 2026 s’est achevée avec succès pour la Gambie et le Bénin. En s’imposant respectivement face au Niger et à la Sierra Leone, ces deux nations ont validé leur ticket pour le second tour.

Tandis que la Gambie attend de connaître son prochain adversaire, le Bénin se prépare déjà à un défi de taille contre le Nigeria. Un grand pas vers la prestigieuse compétition continentale.

La Gambie domine le Niger et se projette sur le second tour

Les Queen Scorpions de Gambie ont confirmé leur suprématie face au Niger. Après une première victoire à l’aller (2-0), les Gambiennes ont de nouveau fait la différence lors du match retour en s’imposant 2-1. Les buts de Mbarsey Daboe et Fatou Kanteh ont scellé le sort de la rencontre. Leur qualification est ainsi assurée pour le tour suivant.

Avec une confiance retrouvée, la Gambie devra à présent se mesurer à un adversaire de taille. Elle affrontera le vainqueur du duel entre le Kenya et la Tunisie, une opposition qui promet d’être disputée.

Le Bénin écarte la Sierra Leone et se prépare à un choc contre le Nigeria

Les Amazones du Bénin ont brillamment validé leur ticket pour le second tour des éliminatoires de la CAN Féminine 2026. Fortes de leur victoire à l’aller (2-1), elles ont confirmé leur supériorité en s’imposant 3-1 lors du match retour face à la Sierra Leone.

Marguerite Ahouassou a ouvert le score à la 38e minute, avant que Germaine Honfo ne double la mise six minutes plus tard. En seconde période, les Amazones ont géré leur avance avant d’aggraver le score en toute fin de match grâce à un penalty transformé par Aude Gbedjissi. La Sierra Leone a réussi à réduire l’écart sur corner, mais le Bénin s’est qualifié avec un score cumulé de 5-2.

Les Amazones devront maintenant se préparer pour une confrontation redoutable face au Nigeria, l’une des nations les plus dominantes du football féminin africain. Ce duel, prévu entre le 20 et le 28 octobre 2025, s’annonce comme un véritable test pour le Bénin. Avec leur qualification, la Gambie et le Bénin entrent dans une phase plus exigeante des éliminatoires. Si la Gambie doit encore attendre de connaître son prochain adversaire, le Bénin sait déjà qu’il devra affronter le Nigeria, un poids lourd du football féminin continental.