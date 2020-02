CAN 2021 : à un mois de Madagascar, la Côte d’Ivoire se sépare d’Ibrahim Kamara !

Les rumeurs évoquées ces derniers jours par la presse ivoirienne étaient donc fondées ! Sélectionneur des Eléphants depuis novembre 2017, d’abord comme intérimaire puis ensuite comme numéro un officiel depuis juin 2018, Ibrahim Kamara a quitté ses fonctions jeudi soir, à un gros mois de la double confrontation contre Madagascar dans les éliminatoires de la CAN 2021.

«A la demande du comité exécutif, le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Augustin Sidy Diallo a rencontré ce jeudi le sélectionneur national Ibrahim Kamara. A l’issue d’échanges courtois, les parties ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration, à compter de ce jour», a indiqué la FIF à travers un communiqué.

Kamara était isolé

Malgré les termes employés, Kamara a très clairement été poussé vers la sortie, principalement en raison de ses rapports compliqués avec ses supérieurs. «Il se raconte que Kamara bafouait l’autorité de Sidy Diallo et de Sory Diabaté (respectivement président et premier vice-président de la FIF). Il n’écoutait personne», glissait récemment un membre du Comité exécutif de la FIF cité, sous couvert d’anonymat, par le site Sportmania.

D’un point de vue purement sportif, le bilan de «Kamso» (son surnom) était mitigé mais pas catastrophique. Le technicien a permis aux Eléphants de retrouver des couleurs après le fiasco Marc Wilmots. Il avait conduit la Selefanto jusqu’en quart de finale de la CAN 2019, poussant le futur champion d’Afrique algérien jusqu’aux tirs au but (1-1, 3, 4-4 tab). Les éliminatoires de l’édition 2021 avaient toutefois mal commencé avec une victoire poussive à domicile face au Niger (1-0) suivie d’une défaite en Ethiopie (1-2).

En attendant Drogba ?

A l’approche de l’échéance importante contre Madagascar, la FIF va devoir rapidement s’activer en nommant un nouveau sélectionneur. Le président sortant Augustin Sidy Diallo vient tout juste de voir son mandat prendre fin et le dirigeant a annoncé qu’il ne se représentera pas. On peut imaginer qu’un sélectionneur intérimaire va être nommé en attendant de connaître l’identité de la nouvelle équipe dirigeante. Celle-ci pourrait être menée par un certain Didier Drogba, puisque la légende de l’OM a prévu de se porter candidat !

Le communiqué de la FIF