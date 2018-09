Cameroun : UCCA, Giscard Lilian Ogoula installé dans ses fonctions de secrétaire général

La journée du mercredi 19 septembre 2018 marque un tournant dans l’histoire de l’Union des conseils des chargeurs africains (UCCA). Cette date a connu l’installation dans la ville de Douala, siège de l’Ucca, du nouveau Secrétaire général de l’Union. Les mérites du nouveau Sg, Giscard Lilian Ogoula qui remplace le Nigérien Adamou Salley Abdourahamane, ont été vantés à tour de rôle par la kyrielle d’autorités administratives et les Directeurs du conseil de chargeurs des pays membres de l’Union.

C’est au cours de la 11ème assemblée générale de l’Union des conseils des chargeurs africains (UCCA) qui s’est déroulée du 8 au 10 février 2018 à Ouagadougou au Burkina-Faso, que Giscard Lilian Ogoula a été élu secrétaire général de cette institution panafricaine. L’élection de ce haut cadre du Conseil gabonais des chargeurs, qui est le tout premier ressortissant d’un pays de l’Afrique centrale à occuper ce poste, a été pilotée de bout en bout par le directeur général de cette entité, qui par sa pugnacité et sa détermination réussi à faire bouger les lignes au sein de cette institution restée sous pavillon Ouest-africain depuis sa création.

Ces assises qui avaient pour objectif de désigner le nouveau secrétaire général, ont également été l’occasion pour les dix-neuf conseils des chargeurs ou organismes assimilés de l’Afrique de l’Ouest et du centre d’évoquer la question de la révision des textes de cette organisation. Il faut noter que quatre pays étaient en course lors de cette élection à savoir, le CGC du Gabon, le Conseil béninois des chargeurs (CBC), le Conseil nigérien des utilisateurs des transports (CNUT) et l’Office de gestion du fret maritime (OGEFREM) de la République démocratique du Congo (RDC).

«L’UCCA existe depuis bientôt 40 ans et elle a besoin d’être connue et reconnue, c’est pourquoi je travaillerai pour une plus grande notoriété de l’Union. Cette notoriété passe par un certain nombre de point. Aujourd’hui l’UCCA a une vision qu’elle établit sur la période 2015-2020 et qui vise à redynamiser certain pilier que nous avons défini pour être cette organisation de référence dans le domaine des transports et d’assistance aux opérateurs économiques», a souligné Giscard Lilian Ogoula.

Quant à Auguste Mbappe Penda, Directeur du Conseil national des chargeurs du Cameroun, plaide pour «la modernisation des procédures et des infrastructures de la chaîne logistique du commerce international, en vue de contribuer à l’amélioration du climat des affaires de nos pays, et de rendre nos économies d’avantages attrayantes.»

Il est à noter que, Giscard Lilian Ogoula a débuté sa carrière au Conseil Gabonais des Chargeurs (CGC) en 2007. Il a assumé entre autres, les fonctions de chef de service relations avec les administrations, de service Formation et Etudes, avant d’être promu au poste de directeur adjoint de l’assistance aux chargeurs, jusqu’à son élection.

Pour rappel, l’UCCA qui est un organe spécialisé de l’OMAOC, est une organisation internationale dont le siège se trouve à Douala au Cameroun. Elle regroupe les Conseils Nationaux des Chargeurs et Organes assimilés des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre depuis sa création à Accra en 1977.