L’artiste camerounais Sam Fan Thomas a été élu président du Conseil d’Administration de la Société nationale camerounaise du droit d’auteur de l’art musical (Sonacam) à l’issue de l’assemblée générale constitutive de l’organe tenue à Yaoundé le 9 septembre dernier.

La Société nationale camerounaise du droit d’auteur (Sonacam) est née. L’organe a été constitué samedi au cours d’une assemblée générale tenue au Palais des congrès de Yaoundé, en présence du ministre des Arts et de la Culture, le Pr Narcisse Mouelle Kombi. A la même occasion, les artistes présents au cours de ces travaux ont élu un bureau devant présider aux destinées de la nouvelle société de gestion du droit d’auteur, catégorie art musical, au Cameroun.

Samuel Ndonfeng, plus connu par le public camerounais sous le nom de Sam Fan Thomas, a été élu président du conseil d’administration de la Sonacam. Adeline Mbengkum, la vice-présidente le secondera dans sa mission. Les deux pourront compter sur les autres membres du bureau exécutif de ce nouvel organe, entre autres, Ottou Marcellin, Moussa Haïssam, Jacky Biho, Duc-Z, Salatiel…

L’équipe dirigeante de la nouvelle société de gestion jouit d’un mandat de trois ans renouvelable une fois. Pour devenir membre de la Sonacam et pouvoir toucher ses droits, chaque artiste devra débourser la somme de 10.000 francs CFA.

Le secteur du droit d’auteur traverse une crise depuis quelques années. Le plus grand défi de Sam Fan Thomas et de son équipe sera d’apaiser les tensions entre les différentes factions et acteurs de la musique camerounaise et d’aider les artistes à rentrer dans leurs droits.