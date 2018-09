Cameroun : Que représente le « Yé Kani » chez les Moundang ?

Les Moundang sont un peuple d’Afrique centrale vivant principalement au Sud-Ouest du Tchad, également à l’Extrême-Nord du Cameroun, et dans une moindre mesure au Nord-Est du Nigeria. Ils font partie du groupe des Kirdi.

Pour ce qui concerne le « Yé Kani », c’est une cérémonie d’initiation pour jeunes garçons chez les Moundang et est un événement particulier dans le Mayo-Kani. Non seulement il se déroule tous les sept ans, mais recèle plusieurs secrets.

Cette année, plus de 800 garçons âgés entre 03 et 15 ans ont répondu présent à l’appel du « Yé Kani », après un séjour de 45 jours loin de la ville et surtout des femmes. Ils ont été accueillis par les populations à l’esplanade du lamida de Kaélé lors d’une cérémonie très courue le 25 août dernier.

D’après les explications reçues, il est question d’aider l’initié à passer du statut de garçon à celui d’homme capable de s’assumer « en tant que chef de famille, il doit être fort et à même de défendre sa famille. C’est pourquoi en brousse, on lui apprend tout ce qui peut lui permettre d’affronter la vie en toute responsabilité ». En réalité, en plus du fait que le jeune garçon apprend des activités telles que la chasse, la cueillette, à entretenir un camp, à construire des maisons, bref à dompter la nature et son environnement. Il y a d’autres choses qui ne peuvent être dévoilées et c’est là que réside tout le mystère de l’initiation chez les Moundang.