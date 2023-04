Cameroun : Nleng Nlend Marie Laure consacrée à la charge d’ancien de l’Église à l’EPC Sion

« J’ai été jeune, j’ai vieilli ; Et je n’ai point vu le juste abandonné, Ni sa postérité mendiant son pain » (Psaumes 37 : 25). C’est le verset biblique préféré de la Candidate Ancien de l’Eglise, Ngo Nyambal Marie Laure épouse Nleng Nlend, installée au cours du culte solennel du dimanche 23 avril 2023, à la charge d’ancien de l’Eglise, à la paroisse Epc Sion, située dans le 5ème arrondissement de la ville de Douala.

On a noté la présence à cette cérémonie, du Pasteur Enkoa Eboubo Emmanuel, nouveau Modérateur de l’Eglise Presbytérienne Camerounaise (Epc), élu lors de la 66ème assemblée générale, du Révérend Abessolo ze Célestin, secrétaire général de l’Epc, du Docteur Albert Emmanuel Nlend, maire de la ville d’Edéa, de plus d’une quinzaine de pasteurs, des autorités administratives, politiques, militaires, traditionnelles, des directeurs de société, sans oublier les membres de famille, les amis et connaissances, des chorales, etc.

Dans son homélie très riche en enseignement, tirée de Matthieu 25 : 31-46, le prédicateur du jour, qui n’était autre que le Révérend Professeur Bissohong Ebénézer, a expliqué de fond en comble, ce que c’est qu’un ancien de l’église, sa mission, l’attitude qu’il doit adopter. « Un chrétien, qui ne se met pas au service de ses frères et sœurs, est un chrétien ronflant. Dieu nous a fait à son image, pour cela donc, nous devons combattre la pauvreté. Pour être grand dans le service de Dieu, il faut être humble », a-t-il conclu.

Pour la choriste Jacqueline Ngo Nong, « le thème qui a meublé la prédication du jour : « Venez, les bénis de mon père », en dit tout. A cela, j’exhorterais l’élue du jour à rester elle-même, car, depuis plus de 30 ans que nous la connaissons, elle a toujours été un modèle pour beaucoup d’entre nous. Maintenant, je puis dire que nous, chrétiens engagés de cette paroisse, sommes comblés, car, nous nous demandions pourquoi n’intègre-t-elle pas le collège des Anciens de l’Eglise ? Nous trouvons la réponse à notre interrogation dans l’épître de Jean 15 : 16, que la candidate a délibérément choisi avant son installation : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne ».

« Que le Seigneur lui donne la force, le courage, la santé, afin qu’elle soit davantage une artisane de la paix et de l’amour de Dieu. Que son espérance ne s’éteigne jamais ! », a-t-elle ajouté. A travers la joie qui animait Madame Nleng Nlend Marie Laure (65 ans), élue du jour, cadre retraitée de la Bicec (Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit), veuve, et mère de 5 enfants, et qui avait pour parrain l’Ancien de l’église Ngog Job, sans risque de nous tromper, « dans son âme, un beau soleil a vraiment brillé».

Il faut signaler que l’Etat, tout comme l’Eglise, a un gouvernement bien structuré. C’est ainsi qu’à l’Epc (Eglise presbytérienne Camerounaise), on retrouve les pasteurs, les anciens de l’église et les diacres. Alors à la paroisse Epc Sion du consistoire Adna, où il y a trois Co-modérateurs (Rév. Ntchaga Zachée Edouard, Rév. Bogmis Bitomol Josué Eléazar, Rév. Nzati Paul), les Anciens de l’Eglise, plus d’une trentaine, ont pour fonction comme partout ailleurs, de veiller à la vie communautaire, à l’enseignement et à la marche générale de l’église.

Cerise sur le gâteau, ce même jour, le grand groupe Isan Ntôn de la paroisse Sion, a eu l’insigne honneur de présenter sa dîme (ancien impôt dû à l’église, qui consistait en un prélèvement sur les récoltes) au Seigneur.