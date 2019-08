Cameroun Nigeria : un bateau chavire et fait plusieurs dizaines de disparus

Un bateau camerounais transportant plus d’une centaine de passagers a chaviré dimanche dans les eaux nigérianes du golfe de Guinée, faisant de nombreuses victimes et disparus.

Un porte-parole de la marine nigériane, le sous-lieutenant Amai, a confirmé l’incident au correspondant local du journal The Punch lundi soir à Calabar déclarant « Je suis au courant de l’incident, mais les informations que j’ai obtenues sont fragmentaires. Je ne connais pas encore le nombre de victimes« .

Le navire transportait des dizaines de passagers quand il a travers un orage et a chaviré. Il venait de Calabar, capitale de l’Etat de Cross Rive au Nigeria, et se dirigeait vers Tiko Wharf, dans la région du sud-ouest du Cameroun.

« Comme d’habitude, le bateau était surchargé. Le gouvernement fédéral devrait faire plus pour assurer la sécurité des passagers et celle du navire et de la cargaison. Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Le gouvernement devrait faire plus pour la sécurité » a déclaré un témoin qui avait des marchandises dans le bateau au quotidien The Vanguard. Le journal nigérian cite aussi un responsable de la marine camerounaise qui affirme, sous couvert d’anonymat, qu’il y aurait eu plus de 200 personnes sur le bateau. Une centaine de personnes seulement aurait été récupérée et le même nombre serait portée disparue.