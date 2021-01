Cameroun : Monseigneur François Achille Eyabi ordonné évêque

La place des fêtes d’Eséka, située dans le département du Nyong et Kelle, région du centre, a connu une marée humaine, ce 8 janvier 2021, et pour cause, il y avait ordination épiscopale de Monseigneur François Achille Eyabi, nommé le 14 novembre 2020 par le Pape François de l’Eglise catholique comme nouvel évêque du Diocèse d’Eseka.

On a noté la présence à cet évènement de Monseigneur Julio Murat, Nonce Apostolique au Cameroun et en Guinée Equatoriale, de nombreux membres du gouvernement, des fidèles catholiques, des invités de tout bord et les membres de la nouvelle famille diocésaine de l’évêque.

Natif de Ngambè dans le département de la Sanaga-Maritime, région du Littoral, Mgr François Achille Eyabi hérite, à 60 ans, d’un poste vacant, laissé par Mgr Dieudonné Bogmis, décédé il y a plus de deux ans.

Docteur en théologie, Mgr François Achille Eyabi a occupé plusieurs postes au sein des diocèses de Douala et d’Edea. Il était, entre autres, avant sa nomination, curé de la paroisse Saint Jean Bosco à Edéa, vicaire épiscopal et secrétaire à l’éducation du diocèse d’Edea.

L’ordination de Monseigneur François Achille Eyabi, vient ainsi mettre fin à deux ans de vacance à ce poste après la mort de Monseigneur Dieudonné Bogmis.