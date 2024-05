Cameroun : Maurice Kamto redoute un double coup d’État, électoral et militaire

Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et candidat à l’élection présidentielle de 2025, a tenu une conférence de presse à Yaoundé, ce vendredi 10 mai. Il y a exprimé ses vives inquiétudes concernant le processus électoral en cours et a évoqué la possibilité d’un double coup d’État visant à empêcher son parti de remporter la victoire.

Au Cameroun, l’opposant Maurice Kamto accuse l’organe en charge des élections, Elecam, de complicité avec le gouvernement pour entraver l’inscription massive des électeurs. Il pointe notamment la lenteur de l’actualisation du fichier électoral, qui stagne autour de 7,5 millions d’inscrits alors que la population camerounaise est estimée à 30 millions. Selon lui, ces manœuvres visent à priver le MRC d’une victoire potentielle.

Coup d’État électoral : Kamto charge Elecam

Pour contrer ces agissements, M. Kamto exige la démission du directeur général d’Elecam, du président du conseil électoral et de tous ses membres. Le président du MRC redoute également un coup d’État militaire si son parti venait à remporter l’élection. Il fonde ses craintes sur les déclarations publiques de certains militants et communicants du RDPC, le parti au pouvoir, qui ont évoqué la possibilité d’un tel scénario.

L’absence de réaction de la part des autorités, selon M. Kamto, vaut approbation tacite. Déterminé à défendre son parti et ses partisans, Maurice Kamto a lancé un avertissement clair : il ne se laissera pas intimider et s’opposera par tous les moyens nécessaires à toute tentative de coup d’État, quel qu’en soit le prix. Les déclarations de M. Kamto soulèvent des questions préoccupantes sur l’avenir du processus électoral au Cameroun et le climat politique dans le pays.