La première édition du Salon des Arts Patrimoniaux et de l’Archéologie du Cameroun (SAPAR) s’est déroulée à Yaoundé du 20 au 24 décembre 2017.

La cérémonie d’ouverture de ce Salon présidée mercredi 20 décembre 2017 au Musée National à Yaoundé par le Pr Narcisse Mouelle Kombi, Ministre des Arts et de la Culture était riche en spectacles et découvertes. Des exposants venus des 10 régions du pays ont su valoriser la richesse culturelle de ces parties du Cameroun. On a même eu droit outre les prestations artistiques, un défilé de mode traditionnelle.

Cette initiative du Ministère des Arts et de la Culture qui met en avant le Patrimoine Artistique du Cameroun avait pour thème : « Racines et identité culturelle pour un Cameroun créatif« . Il y était exposé l’histoire archéologique du Cameroun, pendant quatre jours. Il était donc question d’atteindre des objectifs bien précis : Favoriser la visibilité des productions artistiques patrimoniales pour le public Camerounais et étranger, Offrir aux talents et compétences enclavés ou en désuétude une plate-forme d’expression, Susciter des vocations nouvelles dans les métiers menacés de disparition , Rééduquer et réconcilier le public dans une démarche de démocratisation culturelle, avec un art génésique qu’il connaît mal, Revaloriser économiquement la production artistique patrimoniale, Améliorer la valeur culturelle et économique des productions artistiques patrimoniales sur le marché de l’art Camerounais et international, Promouvoir le tourisme culturel par le biais d’une institutionnalisation de l’évènement.