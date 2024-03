Cameroun : Le peuple Nsa’a de Douala en fête !

Après la 1ère édition organisée il y a deux ans, la communauté Nsa’a de Douala, sous la conduite de Sa Majesté Mbodi Epée Gaston, Chef supérieur de 1er degré du Canton Bassa du Wouri, vient de tourner définitivement la page de la 2ème édition du festival Nsa’a, avec pour leitmotiv : « Nsa’a, creuset du vivre-ensemble ».

Il a fallu sept jours, c’est-à-dire du 26 février au 2 mars 2024, pour déployer les diverses articulations de ce grand événement traditionnel et culturel du peuple Bassa’a. Au cours de cet évènement, les populations ont vu, entendu et surtout goûté au cocktail d’activités, toutes aussi intéressantes, les unes que les autres. Les attractions tournaient autour du sport, des consultations médicales, la présentation des égéries traditionnelles, des enseignements riches à travers des tables rondes, des échanges interculturels, des expositions, des chants, danses et gastronomie.

Promotion de l’héritage culturel

Selon le représentant du gouverneur de la région du Littoral, « cette manifestation met en valeur la richesse et la culture traditionnelle du peuple Nsa’a. Ce festival constitue une opportunité exceptionnelle de célébrer nos traditions, notre histoire et notre identité en tant que peuple. Il est essentiel de préserver et de promouvoir notre héritage culturel, car, il est le reflet de notre passé, de notre présent et bien entendu de notre avenir. Durant une semaine, nous avons pu apprécier la diversité de vos danses, de vos chants, de vos costumes et de vos rites ancestraux. Chaque activité organisée a été l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’aspect de votre culture, qui vous rappelle la force de vos racines et la beauté de votre patrimoine ».

Souhait du vivre-ensemble du peuple Nsa’a

« Pendant une semaine, nous avons célébré la culture, la diversité, la solidarité qui réunissent le peuple camerounais en général et le peuple Nsa’a en particulier, à travers les activités variées et enrichissantes. Le peuple Bassa’a a fait honneur à ses ancêtres bienfaisants, qui ont émis le souhait du vivre-ensemble, en accueillant, en installant, en cohabitant avec tous les peuples en un seul lieu « le Wouri ». Nous avons montré au monde entier que le département du Wouri, notre héritage ancestral est un lieu où coulent le lait et le miel, où il fait bon vivre, mais mérite aussi de réaliser ses rêves », a indiqué Sa majesté Mbodi Épée Gaston, Chef supérieur de 1er degré du Canton Bassa du Wouri et superviseur général du festival Nsa’a.

« Au nom des ancêtres, au nom des descendants de Ngombolo i Nsa’a, dont est issu le peuple Bassa’a du Wouri, je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes les aires culturelles nationales et aux chefs des communautés desdites aires, qui ont généreusement contribué à la réussite de cet évènement », a-t-il ajouté.

Culte œcuménique et lutte traditionnelle

Pour l’étudiante Charlotte Minyem, « la forte participation des communautés des autres aires culturelles à cette rencontre permet de reconstruire une union nationale dans la diversité culturelle. Elle permet également de démontrer que le peuple Nsa’a, est un peuple ouvert, accueillant, tolérant et pacifique ».

« Je tire un coup de chapeau aux organisateurs de cet évènement, car, ils ont ajouté un plus par rapport à la 1ère édition. Je reste à l’attente de la 3ème édition ! », a-t-elle conclu.

Cerise sur le gâteau. A l’issue de cette cérémonie de clôture au parcours vita de Douala, laquelle était ponctuée par des intermèdes musicaux, il y a eu un culte œcuménique, un combat de lutte traditionnelle, l’installation du bureau régional de l’association Mbog Liaa du Littoral, remises des écharpes aux notables d’honneur et aux grands notables, aux égéries traditionnelles tous grades confondus, des trophées aux équipes de football finalistes, un rite traditionnel et la bénédiction par aspersion ont été faits.