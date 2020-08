Cameroun : le MRC de Maurice Kamto lance une nouvelle opération de collecte de fonds

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto a lancé, ce 12 août, une nouvelle opération de collecte de fonds. La destination de ces fonds ? Ils serviront à soutenir certains citoyens camerounais en situation difficile.

Du 15 août au 15 octobre 2020, une opération de collecte de fonds sera déployée sur toute l’étendue du territoire camerounais et même auprès des Camerounais de la diaspora. C’est la substance du communiqué publié, ce jour, par le Secrétaire général du MRC. Cette action, prévue en prélude à la rentrée scolaire 2020-2021, vise à soulager les familles des prisonniers politiques du parti, des déplacés fuyant la guerre civile dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays (NOSO), et des déplacés victimes de la guerre contre Boko Haram, dans l’Extrême Nord.

Le parti de Maurice Kamto n’est pas à son coup d’essai dans ce genre d’opération. Une action du même type avait été déjà menée, il y a tout juste un an, à l’approche de la rentrée scolaire 2019-2020. Plus récemment, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le MRC avait lancé une opération semblable, Survie Cameroun, au terme de laquelle, pas moins de 700 millions de FCFA avaient pu être récoltés. Avec cet argent, le parti avait mis à la disposition des Camerounais, des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, et autres matériels de lutte contre le Coronavirus.

A l’époque, l’opposition de l’Exécutif camerounais, qui avait fait feu de tout bois pour étouffer l’initiative, n’avait pas pu entamer la détermination des responsables du principal parti d’opposition.