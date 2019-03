Le «KabaNgondo». Ce boubou féminin long, ample et somptueux empreint d’une simplicité et d’une élégance, fait partie du quotidien des femmes camerounaises, qui l’arborent fièrement dans toutes les circonstances.

Attribuée aux femmes Sawa, dans la région du Littoral, d’où, son nom de baptême « KabaNgondo », cette tenue s’est vulgarisée et s’est imposée dans les autres cultures nationales voire même internationale. Les femmes l’aiment bien pour sa souplesse et la dignité qu’elle procure, affirme Jacqueline, une coiffeuse camerounaise. « De plus en plus, le Kaba est arboré partout, on le trouve dans toutes les villes, au Cameroun et en Afrique. Il attire l’attention, la fierté et la gaieté. Il a évolué avec le temps, mais les stylistes s’inspirent de l’original qui est le KabaNgondo ».

Cependant toute ou la quasi-totalité des femmes, ignore ses origines. Pourtant, derrière ce costume féminin qui a subi les effets de la modernité, se cache toute une histoire, tout un symbole, que les femmes tiennent à valoriser lors des cérémonies de mariage, deuil, funérailles,… Autrement dit cette tenue leur permet de se faire distinguer, de montrer les liens d’amitié qui existent entre elles.