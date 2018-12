Cameroun : Le 10è anniversaire des Journées de l’Entrepreneuriat Ethique au Cameroun était bel et bien là !

Sous le haut patronage du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’économie Sociale et de l’artisanat, du Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique, du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, du Ministère des Postes et des Télécommunications et de L’Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises du Cameroun, le 10è anniversaire des Journées de l’Entrepreneuriat Ethique au Cameroun (JEC) a été célébré du 29 Novembre au 1er Décembre 2018 au Palais des Sports de Yaoundé, sous le thème: « L’Entrepreneuriat, levier de développement! ».

Le concept “JEC”: Créé en 2009 par Monsieur Erika Lindou, à l’initiative du GIC ‘‘The Lord’s Business’’, les Journées d’Entrepreneuriat Ethique (JEC) sont un bouquet de services permettant un forum d’échanges entre les entrepreneurs autour des thématiques liées à l’entrepreneuriat.

Du vocable chrétien à celui d’éthique

Il convient également de rappeler que cette manifestation connue auparavant sous le label « Journées de l’Entrepreneuriat Chrétien » a connu un changement du vocable « Chrétien » à celui « d’éthique ». Il ne s’agit ainsi de s’inspirer du modèle chrétien afin de promouvoir une manière de faire des affaires, tout en respectant les hommes, les engagements pris et l’ensemble de notre environnement immédiat. Cette mutation s’est donc avérée nécessaire compte tenu de l’objectif principal des JEC qui est de promouvoir l’auto-emploi et lutter contre le chômage et la pauvreté dans toutes les composantes de la société camerounaise.

« Il nous semble aussi important de susciter au sein des couches vulnérables de la société, dans la région CEMAC, le désir de créer des entreprises et de les développer dans une démarche éthique », déclare son promoteur Erika Lindou.

Cette mission d’IGC s’inscrit dans une démarche globale et internationale de réduction du chômage et donc de la pauvreté par l’auto emploi, résolution première, s’il est besoin de la rappeler, des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) de l’ONU. Les valeurs de respect, d’honnêteté ainsi que de responsabilité mises en avant ici se veulent d’ailleurs au-dessus des diverses communautés puisque présentes dans chaque religion reconnue.

L’entrepreneuriat éthique qui est le socle des JEC, vise donc tout simplement à promouvoir une attitude positive dans la réalisation et la promotion des affaires. Les JEC sont également présentes toute l’année à travers les activités suivantes :

• L’Académie du succès qui est un magazine bilingue de promotion de l’entrepreneuriat et du développement personnel

• Des Formations Professionnelles en Entrepreneuriat et Développement Personnel (Ecole de Création des Richesses / School Of Wealth Creation).

• ‘‘Les Lauriers des champions’’ récompensant les meilleures initiatives entrepreneuriales

Les JEC cette année ont connu la participation des 10 régions, des orateurs, conférenciers et facilitateurs des ateliers de formation de renommée internationale, et plusieurs centaines d’entreprises présentes à la Foire-exposition avec la promotion spéciale du label « Made in Cameroon ».