Cameroun : lauréate du Prix Pierre Castel 2019, Dr Diana Mfondoum présente son trophée

C’est devant un imposant parterre de personnalités parmi lesquelles, Emmanuel de Tailly, directeur général de la SABC que contrôle le groupe Castel, que le Dr Diana Mfondoum, lauréate 2019 du Prix Pierre Castel pour le Cameroun a officiellement présenté sa récompense, le 11 décembre 2019 à Douala.

Le Dr Diana Mfondoum a décroché, le 22 novembre 2019 à Abidjan (Côte d’Ivoire), le prestigieux Prix Pierre Castel, édition 2019, grâce à son projet « Tisane au Moringa ». Médecin de formation diplômée de la Faculté de médecine et des sciences biomédicales de l’Université de Yaoundé I et titulaire d’un Master en Coopération internationale, action humanitaire et développement durable de l’Institut des Relations internationales du Cameroun (IRIC), Dr Diane Mfondoum est aussi Présidente Directrice Générale de The Moringa Company, entreprise dont la principale activité consiste en la production / commercialisation d’un complément alimentaire sous la forme de tisane au Moringa.

La tisane Moringa qu’elle a mise sur pied est le fruit de ses recherches doctorales. Ces recherches, d’après les informations contenues sur site internet du Fonds de dotation Pierre Castel, démontrent les effets positifs de la tisane de Moringa sur les patients porteurs du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) responsable du syndrome immunodéficitaire acquis (Sida), chez qui on note une amélioration considérable de leur système immunitaire lorsqu’ils la prennent continuellement. Avec son entreprise, The Moringa Company, le Dr Diane Mfondoum ambitionne de proposer une solution phytothérapique pour soulager non seulement les porteurs du VIH/Sida, mais aussi ceux souffrant de la malnutrition ainsi que de certaines maladies fréquentes au Cameroun.

Pour le Dr Diana Mfondoum, « la santé devrait être la chose la mieux partagée entre les êtres vivants. C’est pour cette raison que je me suis engagée à lutter activement contre la plupart des fléaux qui nuisent encore à la santé des populations, empiétant lourdement sur le développement de la société. Notre vision est de promouvoir la consommation de produits faits à base de Moringa au sein des populations camerounaises et du monde entier ».

Cette Lauréate de nationalité Camerounaise, bénéficiera, comme le prévoit le règlement du Prix, d’une dotation financière de 15000 Euros (Fcfa dix millions), d’un accompagnement par l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) ainsi que du parrainage de Me Jacques Jonathan Nyemb, Avocat aux Barreaux de Paris et du Cameroun. Dr Diana Mfondoum est par ailleurs membre du réseau des innovateurs de l’Agence Universitaire pour l’Innovation.

Celle-ci devient ainsi la 2e lauréate du Prix Pierre Castel, après le sacre en 2018 de Flavien Kouatcha, qui a également assisté à la présentation de la récompense de son successeur, le 11 décembre 2019 à Douala.

Attribué pour la première fois en 2018, le Prix Pierre Castel a pour objectif de soutenir financièrement des projets qui contribuent au développement des territoires africains dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Les projets sont sélectionnés pour leur qualité, leur impact et leur finalité d’intérêt général, leur contribution à une meilleure formation professionnelle, à l’emploi et à l’épanouissement des jeunes et des femmes dans leur environnement et leur cadre de vie. Ils permettent également de favoriser les échanges entre les territoires africains et français.

A l’image de la première édition, le Fonds Pierre Castel continue et pérennise son action auprès du Burkina Faso, du Cameroun et de la Côte d’Ivoire.