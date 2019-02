Cameroun : la mesure d’audience au service du développement des médias

Monsieur Arnaud Annebicque, Directeur du Développement Afrique & Europe chez Médiamétrie échange avec Afrik.com à l’issue de sa participation très active à la 19è édition des Causeries professionnelles organisée par la « Cameroon Marketing Association » le 26 octobre dernier au Salon Hôche de Douala.

Afrik.com: Qui est Monsieur Arnaud Annebicque?



Arnaud Annebicque: Je suis Arnaud Annebicque, Directeur du Développement Afrique & Europe chez Médiamétrie

Afrik.com: Lors de la 19ème édition des Causeries professionnelles tenue le 26 octobre 2017 au Salon Hôche de Douala, vous avez fait un exposé portant sur les Audiences Média au Cameroun. Que peut-on retenir de cet exposé ?



Arnaud Annebicque: Cette conférence a été l’occasion pour Médiamétrie et son partenaire camerounais Camétrie, de revenir sur l’importance pour l’écosystème médiatique de disposer d’une mesure d’audience des médias. Celle-ci offre une double opportunité. Pour les chaînes de télévision et les stations de radio, la mesure d’audience permet de piloter les offres de programmes au plus juste, tout en connaissant l’environnement concurrentiel : quelles sont les émissions qui performent ? Quelle(s) cible(s) la/les regarde(nt) le plus ? Comment ces performances évoluent au fil des mois ? L’audience permet aussi de positionner finement l’offre d’espaces publicitaires et de construire des grilles tarifaires en rapport avec la réalité de l’audience. Pour les annonceurs et leurs conseils – les agences de communication – la mesure d’audience permet d’optimiser l’achat d’espace publicitaire. Chaque franc investi doit toucher le bon public, la bonne cible. C’est la mesure d’audience qui le permet. Elle est un gage de confiance et de transparence pour les annonceurs.

Afrik.com: Quel est le but de ce genre de rencontre ?



Arnaud Annebicque : Les causeries Marketing organisées par la « Cameroon Marketing Association » sont vertueuses et indispensables pour tous les experts du Marketing. Elles permettent de mettre en lumière un sujet à travers un partage d’expérience par des experts camerounais ou internationaux, comme ce fut le cas le 26 octobre dernier pour la mesure d’audience et Médiamétrie.

Afrik.com: Quel est votre point de vue sur le paysage médiatique des zones que vous couvrez (Afrique et Europe)?



Arnaud Annebicque : Ce qui est marquant, c’est de constater que chaque marché est national. Il n’y a pas davantage de marché africain qu’il n’y a de marché européen, surtout s’agissant de la publicité. Le marché publicitaire est national par excellence, et la façon dont on achète une voiture, un yaourt ou un téléphone est différente d’un pays à l’autre. La stratégie publicitaire – tout autant la création que l’achat d’espace – doit donc s’adapter selon les pays. Autre fait marquant sur les pays d’Afrique couverts par Médiamétrie : c’est le dynamisme de l’écosystème média. Ce dynamisme s’exprime par une puissante énergie créatrice, par le sens de l’innovation et de l’entrepreneuriat, et par la volonté de pouvoir bénéficier d’un marché publicitaire enfin investi à sa juste valeur. Cela se traduit naturellement par une profonde aspiration à disposer d’une mesure d’audience média digne de ce nom.

Afrik.com: Pouvez-vous nous faire une brève présentation de la structure qui vous emploie ?



Arnaud Annebicque : Créée en 1985, Médiamétrie est une société indépendante dont la vocation est d’assurer la mesure scientifique de l’audience des principaux médias [audiovisuels]. Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du public et les tendances du marché. Aujourd’hui leader des études Médias, l’entreprise développe ses activités en France et à l’international sur la Télévision, la Radio, Internet, le Cinéma, le Téléphone Mobile, la tablette et le Cross Médias.

Afrik.com: Vos impressions à l’issue de cette rencontre



Arnaud Annebicque : Le sentiment général est que les annonceurs et les diffuseurs TV et Radio ont une parfaite sensibilité des enjeux Marketing, sans pour autant avoir accès aujourd’hui aux outils qui leur permettraient de tirer pleinement profit de cette sensibilité. Espérons que la mesure d’audience de référence proposée par Médiamétrie au Cameroun devienne rapidement un maillon indispensable de la chaîne de valeur marketing.

