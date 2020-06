Cameroun : la médecine traditionnelle au cœur d’une rencontre à Yaoundé

« Améliorer et revaloriser la médecine traditionnelle afin d’en faire un complément efficace dans l’offre de la santé au Cameroun », tel était l’objectif de la séance plénière spéciale qui a réuni, le 25 juin 2020, au palais des congrès de Yaoundé, la représentation nationale, le gouvernement, les chercheurs, médecins et praticiens de la médecine traditionnelle.

Présidé par Cavaye Yeguie Djibril, président de l’Assemblée nationale, ce forum d’échanges d’informations sur fond d’exposition des riches savoir-faire traditionnels, intervient dans un contexte où le Cameroun, comme d’autres pays du monde, fait face à la pandémie de Coronavirus. D’où la synergie d’actions observée en vue des solutions endogènes aux problèmes de santé des Camerounais. Au fond, il n’est pas question de « crédibiliser les découvertes de la médecine traditionnelle, mais d’être informé et de discuter sur une question essentielle de la vie des populations », a précisé l’honorable Cavaye Yeguie Djibril.

Comme l’ont rappelé les praticiens, en particulier Mgr Samuel Kleda, « la médecine traditionnelle a contribué à guérir des milliers de malades ». « Dans nos familles, les gens se sont toujours soignés par les plantes, mais la phytothérapie n’a pas la place qu’elle doit mériter. Il faudrait que la phytothérapie entre dans nos écoles de médecine », a-t-il souligné. En effet, plusieurs solutions thérapeutiques ont été développées en complément à celles de la médecine moderne, à l’effet de combattre et à réduire le Coronavirus. C’est le cas de la combinaison naturelle proposée par l’archevêque métropolitain de Douala, par ailleurs naturopathe.

Lors de cette rencontre dont l’importance n’est plus à démontrer, les praticiens de la médecine traditionnelle sollicitent des pouvoirs publics : un accompagnement technique et financier pour l’éclosion de cette médecine, l’allègement des procédures et une contribution à la codification de la médecine traditionnelle.

Ces doléances sont d’autant pertinentes que la médecine traditionnelle représente « une source de revenus locale et un levier de création d’emplois », soutient le Dr Marlyse Paule Peyou Ndi Samba, médecin-biochimiste.

Au terme de cette plénière spéciale, les participants ont recommandé aux Parlementaires de:

– Présenter au Parlement le Projet de Loi sur la Médecine Traditionnelle en instance depuis plusieurs années au niveau du Gouvernement,

– Renforcer la plate-forme de collaboration entre le Ministère de la Santé Publique, le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et les Tradipraticiens de santé;

– Élaborer un répertoire national des Tradithérapeutes de santé,

– Susciter une véritable synergie et complémentarité entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle

– Envisager la création des Centres de santé intégrés de la médecine traditionnelle,

– Renforcer les capacités infrastructurelles des instituts et centres de recherches institutionnels, publics et privés et de la société civile sur les plantes médicinales et médecine traditionnelle.

L’OMS reconnaît que la médecine traditionnelle, complémentaire et alternative, recèle de nombreux bienfaits. L’Afrique a d’ailleurs une longue histoire de médecine traditionnelle et de tradipraticiens de santé qui jouent un rôle important dans les soins aux populations. Des plantes médicinales telles que l’Artemisia Annua sont considérées comme des traitements possibles du Covid-19, mais des essais devraient être réalisés pour évaluer leur efficacité et déterminer leurs effets indésirables.

Ce qui permettrait de mettre à la disposition des Africains des médicaments testés selon les normes qui s’appliquent aux médicaments fabriqués pour les populations du reste du monde. Même lorsque des traitements sont issus de la pratique traditionnelle et de la nature, il est primordial d’établir leur efficacité et leur innocuité grâce à des essais cliniques rigoureux.

Contre ces maladies et de nombreuses autres affections, la médecine traditionnelle a beaucoup à offrir en termes de prévention, de réconfort, de soulagement et de soins.