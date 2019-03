Mme Aminatou Saher Kalkaba, Présidente du Comité d’Organisation du CAMEX Ramadan se prête aux questions d’Afrik.com concernant le concept de la Foire et Exposition musulmane (CAMEX Ramadan).

Afrik.com : Mme Aminatou Saher Kalkaba, qu’est-ce que c’est que le CAMEX Ramadan ?



Aminatou Saher Kalkaba : Le CAMEX Ramadan (Cameroon Muslim Exhibition) est un événement organisé par de jeunes musulmans soucieux de mettre leur savoir-faire au service de la communauté afin d’alléger ses souffrances, de promouvoir ses valeurs et sa culture.

Le CAMEX Ramadan est porté par le PDSE (Programme de développement social et économique de la Communauté musulmane du Cameroun), un collectif d’associations et d’ONG qui œuvrent depuis 2008 pour le développement social et économique de la communauté musulmane.

Afrik.com : Quel est son objectif ?



Aminatou Saher Kalkaba : L’objectif de cet événement est de créer un cadre convivial qui apporterait un regard nouveau sur l’Islam et les musulmans afin de permettre :



Aux exposants de promouvoir leurs produits et services



Aux organisations de la société civile de présenter et expliquer leurs activités



Aux musulmans de mieux comprendre le sens du Ramadan et se divertir dans un cadre propice



Aux autres communautés de découvrir la beauté de l’Islam ainsi que ses valeurs et sa riche culture

Afrik.com : Vous voici rendu à la 4è édition. Parlez-nous de vos débuts.



Aminatou Saher Kalkaba : Après deux éditions tenues à Yaoundé, capitale politique, nous sommes depuis l’an passé à Douala, capitale économique. Croyez-moi, ici, nous avons trouvé la place qu’il nous faut. C’est en effet sur une note de satisfaction que nous avons tenu la troisième édition dans les locaux du Cercle municipal de Bonanjo qui a connu la participation d’une trentaine d’exposants et plus de 5000 visiteurs du 1er au 5 juin 2016. Cela grâce en grande partie à l’appui du Dr Fritz NTONE NTONE, Délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, que nous remercions vivement. Dans le prolongement de ce parrainage de bon augure, nous sommes montés d’un cran en mettant la barre encore plus haut. C’est ainsi que nous investissons, cette année, la Salle des fêtes d’Akwa, avec pour objectif de doubler le nombre de visiteurs afin de faire profiter au maximum de personnes les opportunités qu’offre le CAMEX à la population de Douala, manifestement très intéressée.

Afrik.com : La thématique a-t-elle changé ?



Aminatou Saher Kalkaba : La thématique de cette rencontre reste la même, à savoir « l’Islam, un appel au partage et à l’amour » avec comme sous-thème cette année « Professionnalisation et auto-emploi : gage de notre développement ». Soucieux de mettre en valeur la contribution de la communauté musulmane à l’édification économique et à l’harmonie sociale de notre pays, le CAMEX servira de plateforme de réflexion et d’échange sur l’emploi car, cela ne peut être l’apanage exclusif de l’Etat.

La simple évocation des tables rondes programmées permet d’apprécier la pertinence de cette thématique. La première portera sur le leadership et la professionnalisation comme tremplin pour la réussite sociale et spirituelle tandis que la seconde définira l’entreprenariat dans sa relation dilatoire entre les exigences capitalistes et les contraintes religieuses. CAMEX, ce sont des expositions-ventes et offres promotionnelles mais aussi des espaces dédiés à des cibles spécifiques. En plus du forum, vous y trouverez un espace Enfants ouvert tous les jours et qui offre des activités ludiques et récréatives permettant aux tout petits de vivre un agréable moment d’apprentissage et de détente ; l’espace très prisé dénommé « Women Only » déroulera ses activités les 25 et 26 mai offrant ainsi à la gente féminine un cadre approprié à l’expression et à l’échange des astuces aux vertus jamais démenties.

Afrik.com : Comment sont repartis les exposants du CAMEX Ramadan 2017 ?



Aminatou Saher Kalkaba : Les exposants du CAMEX Ramadan 2017 sont repartis autour de 3 pôles d’activités :



Pôle Actions Sociales, qui regroupe les organisations à but non lucratif et à caractère social



Pôle Artisans dans lequel on retrouve des artisans venant du Cameroun profond pour présenter leur savoir-faire et des TPE qui commercialisent divers produits particulièrement ceux prisés pendant le mois de Ramadan



Pôle Entreprises constitué d’entreprises de divers secteurs d’activités, qui souhaitent présenter aux visiteurs du CAMEX leurs produits et services.

Afrik.com : Autres articulations du CAMEX Ramadan 2017 ?



Aminatou Saher Kalkaba : Au cours des 5 jours de la foire, des animations riches et variées sont proposées aux visiteurs : outre les conférences, l’évènement propose entre autres :



Des consultations d’érudits sur la jurisprudence islamique



Des lots instantanés à gagner chaque heure après tirage au sort



Des animations culturelles le vendredi 26 mai à partir de 20 h avec beaucoup de lots à gagner



Des activités ludiques pour les enfants de 3 à 12 ans-coloriage, jeux d’éveil, concours, contes/récits, structure gonflable,…



Un stand spécial dédié aux femmes à travers l’évènement « Women Only » pour la détente, le conseil, les astuces,…



De nombreuses autres démonstrations et animations culturelles

Afrik.com : Pour organiser ce genre d’événement, les moyens financiers, il en faut énormément. D’où vous vient cette force ?



Aminatou Saher Kalkaba : La tenue de cette foire n’aura pas été possible sans le soutien de notre parrain, nos sponsors, nos partenaires et de nos bénévoles.

Afrik.com : Quel constat faites-vous à première vue ?



Aminatou Saher Kalkaba : S’il est convenable d’affirmer que le Cameroun est l’Afrique en miniature, Douala s’illustre au CAMEX comme le Cameroun en miniature car, nous avons des exposants venus de l’arrière pays, représentant un échantillon pertinent du triangle national. C’est donc une motivation de plus pour nous, de nous investir dans cet événement.