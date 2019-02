Cameroun : la Communauté Urbaine de Douala et La Guilde main dans la main

Ce projet, mis en œuvre par la direction des programmes de développement de l’ONG La Guilde, vise la mise en place au Cameroun d’une activité soutenable et reproductible de collecte et traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) dans les villes de Yaoundé et Douala.

Dans cette convention de partenariat, la Ville de Douala s’engage à apporter au projet WEEECAM des soutiens essentiels tels que : la mise à disposition d’un terrain de 1ha pour y construire un centre de traitement de D3E semi-industriel et de 5 parcelles en zone urbaine pour y aménager des points de collecte, l’aménagement d’une voie d’accès goudronnée, l’appui à la recherche de financements et d’autres engagements.

Cette cérémonie qui s’est déroulée dans la salle des Actes de la Communauté urbaine de Douala le mardi 23 janvier 2018, a été marquée par la présence du Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala, de l’Ambassadeur de France au Cameroun Gilles Thibault , du Consul Général de France à Douala Joël Renou , du Sénateur des Français de l’Etranger Richard Yung, du Délégué Général de La Guilde, du Représentant Résident de Solidarité Technologique au Cameroun et de nombreuses autres personnalités camerounaises et françaises.

La Guilde est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) créée en 1967 par Patrick Edel qui en a été le Délégué Général jusqu’en 2010.

Elle est reconnue d’utilité publique par décret depuis le 21 décembre 1981. Familière des terres lointaines, La Guilde s’est toujours impliquée avec les populations confrontées aux difficultés.