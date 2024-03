Cameroun : la commercialisation de l’eau en sachet est-elle une solution miracle face à la sècheresse prolongée des robinets ?

Malgré l’interdiction par les autorités du Cameroun, de la production et la commercialisation de l’eau en sachet, ce secteur d’activité informel, se développe de jour en jour, ravitaille les populations de tous bords, réduit aussi le taux de chômage sans cesse croissant. Peut-on dire que le laxisme des pouvoirs publics face à cette activité s’expliquerait par les difficultés d’accès à cette précieuse boisson, surtout dans un pays où même les grandes villes sont touchées ?

Au Cameroun, le problème de l’eau potable entraine des dérives; « Dans de nombreux quartiers, parmi lesquels le nôtre, les robinets sont secs pendant des semaines/mois. Pour ne pas mourir de soif, les populations ont uni leurs forces, afin d’avoir un forage. Y puiser de l’eau, c’est une autre paire de manches, puisqu’il faut pomper. Ce qui nous donne des muscles contre notre gré. Vu le grand nombre d’habitants dans notre quartier, nous avons perdu le sommeil, car chaque jour, tous les habitants de la maison (femmes, hommes et enfants), excepté les malades graves, chacun muni d’un récipient, doivent faire la queue, à partir de 2 ou 3 heures du matin, pour espérer avoir de l’eau, et également ne pas être en retard au travail ou à l’école », indique l’électricien Félix D.

L’eau source de conflit

Ce rassemblement quotidien d’un autre genre ne va pas sans problèmes. Il arrive donc souvent que quelqu’un, pour avoir longtemps attendu son tour pour puiser, se mette sur les nerfs, commence à insulter et finit par déclencher une bagarre. Laquelle conduit souvent à des blessures graves et même au décès. Et dès que le calme précaire revient, les rangs se reforment. C’est l’occasion pour les plus forts, d’occuper les premières places, et pour d’autres de se décourager et de rentrer chez eux sans aucune goutte d’eau ».

« Pendant que nous, habitants des quartiers populeux et pauvres, nous plaignons, et peinons même à acheter des sachets d’eau, d’origine douteuse, et qui nous donnent des maladies de tous genres, les personnes nanties, de leur côté, s’achètent des bidons de 5 ou 10 litres, des bonbonnes, même des réservoirs d’eau, provenant des sociétés brassicoles de renom. Nous avons donc comme l’impression que nous sommes des Camerounais à part », a-t-il conclu.

Les conditions d’hygiène sont-elles réunies ?

Pour l’étudiante Georgette F., « la sécheresse plus ou moins prolongée des robinets, observée dans les grandes villes de notre pays, a permis la mise sur pied des unités de production et de commercialisation de l’eau en sachet, vendu à 50 FCFA le sachet et des bidons de 5 à 10 litres ou des bonbonnes d’eau. Allez donc voir dans quelles conditions ce travail est fait, partant de la provenance de l’eau, des installations, des emballages, du stockage, en passant par la livraison. Les grands clients de ces unités de production d’eau ne sont autres que des personnes nanties. Bel et bien abonnées à la société camerounaise des eaux. Tenez, malgré la sécheresse plus ou moins prolongée des robinets dans les ménages, les quittances, quant à elles, sont distribuées chaque mois ».

« Face à cette situation somme toute désolante, et qui dure déjà, nos yeux restent toujours braqués du côté des pouvoirs publics, afin qu’une solution soit trouvée dans les plus brefs délais. L’eau, c’est la vie ! Ne perdons pas de vue, notre pays possède pas mal de grands cours d’eau, qui peuvent nous ravitailler en eau et électricité. Il suffit juste d’une bonne volonté politique et le tour sera joué », a-t-elle ajouté.